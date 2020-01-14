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عاجل.. ظهور جديد لجورج سيدهم.. وزوجته تكشف مفاجأة جديدة (صورة)

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 01:58 ص
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بوابة الفجر
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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة جديدة للفنان جورج سيدهم في أحدث صورة جمعته مع الفنان هانى رمزى وشقيقيه أمير وإيهاب.

الصورة نشرها المحامى أمير رمزى، عبر حسابه على فيس بوك، معلقًا عليها: "كل سنة وأستاذ جورج سيدهم ودكتور ليندا طيبين، لازم أول السنة نطمن على صحة صديقنا الغالى، سنه سعيدة عليكم".

كانت زوجة جورج سيدهم كتبت عبر حسابها الرسمي بـ"فيسبوك": "قريبا مفاجأة رائعة لجمهور الفنان القدير جورج سيدهم زوجي وشريك حياتي ربنا يخليه يا رب وكل عام وجمهوره العريق بألف خير وتحياتي للفنان القدير سمير غانم والفنانة الجميلة دلال عبد العزيز.. أشكركم جدا على محبتكم الغالية تحياتي لكم".
عاجل.. ظهور جديد لجورج سيدهم.. وزوجته تكشف مفاجأة جديدة (صورة)
عاجل.. ظهور جديد لجورج سيدهم.. وزوجته تكشف مفاجأة جديدة (صورة)
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منوعات جورج سديهم الفجر الفني

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