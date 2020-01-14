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خبير عسكري يكشف سبب ظهور الـ"999" بـ"قادر 2020"

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 01:46 ص
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القوات الخاصة
القوات الخاصة
كساب أحمد
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قال اللواء طيار هشام الحلبي، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، إن الوحدة "999" التي ظهرت لأول مرة في مناورة "قادر 2020"، هي ضمن قوات الصاعقة المصرية، وقادرة على تنفيذ مهام غير نمطية.

ولفت "الحلبي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد أبو بكر، ببرنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "on e"، مساء أمس، إلى أن ظهور هذه الوحدة في المناورة العسكرية الأخيرة، يهدف لردع أي أحد يريد استهداف مصر، وأن مصر جاهزة للاحتمالات كافة، ومواجهة العدائيات سواء التقليدية أو غير التقليدية.

وأضاف أن القوات المسلحة العسكرية قامت بالمناورة العسكرية على الاتجاهات الاستراتيجية كافة، وشاركت فيها كامل تخصصات القوات المسلحة لفترة طيلة من الوقت، وأن هذه المناورة شهدت تحميل كتيبة مظلات بالكامل، وهذ الأمر معقد وفي حاجة لتدريب قتالي عالٍ، ومقاتل محترف.

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