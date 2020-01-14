Advertisements
Advertisements
Advertisements

عاجل.. تجدد الاشتباكات في جنوب طرابلس

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 01:46 ص
Advertisements
الجيش الليبي
الجيش الليبي
الفجر
Advertisements
تجددت الاشتباكات في منطقة صلاح الدين جنوب العاصمة الليبية طرابلس، كما أفادت قناة العربية في خبر عاجل.

وقبل قليل، غادر المشير خليفة حفتر، قائد الجيش الوطني الليبي، موسكو؛ دون التوقيع على اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا.

الجدير بالذكر أن موسكو دعت حكومة الوفاق المسيطرة على العاصمة طرابلس، والمشير خليفة حفتر قائد الجيش الليبي إلى اجتماع لتوقيع على اتفاق وقف إطلاق النار، وأفادت تقارير إعلامية، أن السراج وقع عليه بينما طلب "حفتر" مهلة للتفكير في بنوده.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

الوطني الليبي المشير خليفه حفتر الجيش الوطني الليبي

أخبار تهمك

قبل انطلاقته مع برشلونة.. تاريخ مواجهات "كيكي سيتين" ضد عمالقة الدوري الإسباني؟

منذ ساعة و 25 دقيقة

4 أسباب جعلت برشلونة تطرد إرنستو فالفيردي

منذ أقل من ساعة

10 معلومات يجب معرفتها عن كيكي سيتين مدرب برشلونة الجديد

منذ ساعة و 19 دقيقة

أخبار الزمالك اليوم الإثنين: الأبيض مهدد بالاستبعاد من المشاركات الإفريقية.. تفاصيل إيقاف كهربا من الفيفا.. موعد مباراة الزمالك ضد الجونة

منذ حوالي 4 ساعات

بعد أن لفت أنظار برشلونة.. 24 ساعة تفصل الخطيب عن صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 12 ساعة

بالأرقام.. ماذا قدم كيكي سيتين مدرب برشلونة الجديد مع ريال بيتيس ؟

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. بلاغ رسمي من الأهلي للرد على واقعة سيد عبد الحفيظ

منذ حوالي 3 ساعات

فايلر يمنح نجم الأهلي فرصة المشاركة أساسيا أمام طنطا

منذ حوالي 15 ساعة

الماركا: إقالة فالفيردي من تدريب برشلونة

منذ حوالي 7 ساعات

مفاجأة كبرى.. الأهلي يستفسر من فايلر عن سر تجاهل نجم الفريق

منذ حوالي 12 ساعة

أخبار الأهلي اليوم الإثنين: 4 لاعبين مهددين بالرحيل بأمر فايلر.. تحديد خليفة أحمد فتحي.. بشرى سارة قبل مواجهة طنطا

منذ حوالي 4 ساعات

مدرب برشلونة الجديد يوجه رسالة مثيرة لـ"ميسي"

منذ حوالي 5 ساعات

برشلونة يكشف عن موعد تقديم كيكي سيتين

منذ ساعتين و 24 دقيقة

عاجل.. فايلر يفاجئ صالح جمعة قبل لقاء طنطا

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجأة.. بعد خطف نجم الزمالك الأهلي يستهدف لاعب بيراميدز

منذ ساعتين و 16 دقيقة

من هو "كيكي سيتين" مدرب برشلونة الجديد ؟

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

عاجل.. تجدد الاشتباكات جنوب غربي طرابلس في ليبيا

قوات المشير حفتر تسيطر على منطقة عين زارة جنوب غربي طرابلس

اشتباكات بين الجيش الليبي وكتائب الوفاق بالقرب جنوبي طرابلس

عاجل.. حفتر والسراج يزوران روسيا قريبا لبحث وقف إطلاق النار

عاجل.. الأطراف الليبية توقع الاثنين المقبل على وقف النار

عاجل.. حفتر يصل إلى موسكو لبحث مبادرة وقف النار في ليبيا

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المفبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المفبلة؟

الأكثر قراءة
07:47 م

الماركا: إقالة فالفيردي من تدريب برشلونة

10 معلومات يجب معرفتها عن كيكي سيتين مدرب برشلونة الجديد

01:36 ص

مفاجأة.. بعد خطف نجم الزمالك الأهلي يستهدف لاعب بيراميدز

12:39 ص

عاجل.. فايلر يفاجئ صالح جمعة قبل لقاء طنطا

09:17 م

من هو "كيكي سيتين" مدرب برشلونة الجديد ؟

01:10 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الثالثة.. كيف أنقذت الدكتورة نهلة فراشها من البرودة؟

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: احترام النفس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: دفتر أحوال برلمانى بلا ظل

DMCA.com Protection Status