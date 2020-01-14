Advertisements
Advertisements
Advertisements

اليوم.. طلبة الثانوي يخوضون امتحان الأحياء

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 07:05 ص
Advertisements
وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني
وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني
ريم محمود
Advertisements
يخوض طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي، اليوم الثلاثاء، امتحان الإحياء.

وكشفت مصادر بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه تم تعميم هام لجميع مدارس الثانوي العام، حيث تم إتاحة تطبيق إلكتروني لتسجيل موقف سير الامتحان للجنة الصف الثاني الثانوي صباحي، ولجنة الصف الأول مسائي، حيث يتم يوميًا تسجيل طريقة تأدية الاختبار المادة بالمدرسة، بالإضافة إلى تسجيل غياب الطالب إلكترونيًا، وكذلك تسجيل الطالب الذي واجه مشاكل وأدى إلى تغير طريقة الامتحان إلى ورقي.

وأضافت الوزارة في التعميم، أنه يتاح طباعة تقارير تفصيلية بالغياب، وكذلك الطلاب الذين تم تغير طريقة الامتحان لهم، بالإضافة إلى أنه يتاح طباعة تقرير إحصائي من موقف اللجنة وفقًا لمادة الاختبار.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

طلاب امتحان الثانوية اخبار

أخبار تهمك

4 أسباب جعلت برشلونة تطرد إرنستو فالفيردي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. فايلر يفاجئ صالح جمعة قبل لقاء طنطا

منذ حوالي 10 ساعة

الماركا: إقالة فالفيردي من تدريب برشلونة

منذ حوالي 12 ساعة

فايلر يمنح نجم الأهلي فرصة المشاركة أساسيا أمام طنطا

منذ حوالي 20 ساعة

مفاجأة.. بعد خطف نجم الزمالك الأهلي يستهدف لاعب بيراميدز

منذ حوالي 7 ساعات

كيكي سيتين vs ريال مدريد.. مدرب برشلونة الجديد لا يعرف الهزيمة في السانتياجو برنابيو

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة.. ريال مدريد يعلن مدة غياب سيرجيو راموس

منذ حوالي 3 ساعات

بعد أن لفت أنظار برشلونة.. 24 ساعة تفصل الخطيب عن صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 17 ساعة

أخبار الزمالك اليوم الإثنين: الأبيض مهدد بالاستبعاد من المشاركات الإفريقية.. تفاصيل إيقاف كهربا من الفيفا.. موعد مباراة الزمالك ضد الجونة

منذ حوالي 9 ساعات

برشلونة يقترب من ضم مهاجم باريس سان جيرمان

منذ 33 دقيقة

مفاجأة كبرى.. الأهلي يستفسر من فايلر عن سر تجاهل نجم الفريق

منذ حوالي 16 ساعة

10 معلومات يجب معرفتها عن كيكي سيتين مدرب برشلونة الجديد

منذ حوالي 6 ساعات

أخبار الأهلي اليوم الإثنين: 4 لاعبين مهددين بالرحيل بأمر فايلر.. تحديد خليفة أحمد فتحي.. بشرى سارة قبل مواجهة طنطا

منذ حوالي 9 ساعات

مدرب برشلونة الجديد يوجه رسالة مثيرة لـ"ميسي"

منذ حوالي 9 ساعات

بالأرقام.. ماذا قدم كيكي سيتين مدرب برشلونة الجديد مع ريال بيتيس ؟

منذ حوالي 10 ساعة

مفاجأة.. محامي الزمالك يؤكد معاقبة الفيفا لنجم الأهلي

منذ ساعة

موضوعات متعلقة

التربية والتعليم بالإسكندرية: 37 ألف طالب بأولى ثانوي يؤدون الامتحانات ضمن التقويم التراكمي

الحقيقة الكاملة لواقعة تسريب امتحان الأحياء للصف الأول الثانوي

في 10 نقاط.. توضيح هام من وزير التعليم حول "الثانوية التراكمية"

تعتمد على التابلت.. كل ما تريد معرفته عن نظام الثانوية التراكمية

ماذا فعل وزير التعليم بعد أزمة أول امتحان إلكتروني للثانوية العامة؟

طلاب أولى ثانوي يؤدون امتحان الأحياء إلكترونيا بدمياط

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المفبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المفبلة؟

الأكثر قراءة
07:47 م

الماركا: إقالة فالفيردي من تدريب برشلونة

برشلونة يقترب من ضم مهاجم باريس سان جيرمان

06:51 ص

10 معلومات يجب معرفتها عن كيكي سيتين مدرب برشلونة الجديد

01:36 ص

عاجل.. فايلر يفاجئ صالح جمعة قبل لقاء طنطا

09:17 م

كيكي سيتين vs ريال مدريد.. مدرب برشلونة الجديد لا يعرف الهزيمة في السانتياجو برنابيو

02:28 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الثالثة.. كيف أنقذت الدكتورة نهلة فراشها من البرودة؟

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: احترام النفس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: دفتر أحوال برلمانى بلا ظل

DMCA.com Protection Status