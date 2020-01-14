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10 معلومات يجب معرفتها عن كيكي سيتين مدرب برشلونة الجديد

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 01:36 ص
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كيكي سيتين
كيكي سيتين
أحمد عصام
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أعلن فريق برشلونة الإسباني عن تعيين كيكي سيتين مدربا للفريق في الفترة المقبلة وذلك خلفا للمدرب السابق ارنستو فالفيردي في عقد يمتد حتى صيف موسم 2022.

وكان قد خسر ارنستو فالفيردي مباراته الأخيرة مع برشلونة أمام فريق أتلتيكو مدريد بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين في دور النصف نهائي من بطولة كأس السوبر الاسباني.

ويستعرض لكم "الفجر الرياضي" 10 معلومات عن كيكي سيتين مدرب برشلونة الجديد.

1- مسيرة سيتين في كرة القدم بدأت بكرة القدم الشاطئية، وقد مثل منتخبه الوطني في هذه الرياضة.

2- عُرف باسم "المايسترو" خلال مسيرته في كرة القدم، ويعتبر من أفضل اللاعبين في عصره، وقضى 12 موسم في نادي راسينغ سانتاندير، وتدريبياً بدأ مع نادي كانتابراين وصعد فيهم من درجة لدرجة، ودرب عدة أندية مثل لاس بالماس وبيتيس، وبسبب الفضول درب منتخب غينيا لمباراة.

3- يعد المدرب الإسباني هو ثالث مدرب يقود برشلونة من منطقة كانتبريا بعد أنريك أوريزلا (1961) ولوريانو رويز (1976).

4- سيتين كلاعب واجه البارسا 22 مرة انتصر في 5 وتعادل في 5 وخسر في 12، وفي 22 لقاء سجل هدفين الأول في موسم 1990/91 والثاني في موسم 1994/95.

5- درب كيكي عدد من لاعبي برشلونة السابقين مثل: بارترا، ويلفريد كابتوم، كريستيانو تييو، أنطونيو سانبريا، هليلوفيتس وبرينس بواتينغ، أما من اللاعبين الحاليين فقد درب جونيور فيربو.

6- المدرب الجديد للفريق أشاد دائماً بقائد الفريق ليو ميسي ويعتبره حسب قوله: "أفضل لاعب في التاريخ"، وكانت أخر مرة أشاد فيها بليو بعد مباراة ميسي الكبيرة الموسم الماضي ضد بيتيس على أرضهم فيامارين.

7- أما كمدرب فقد واجه سيتين البارسا 7 مرات، وخسر في 6 وانتصر في مرة واحد فقط، وكان هذا الانتصار على أرض الكامب نو في مباراة كانت ضمن الدوري الإسباني موسم 2018/19.

8- وفي أحد المرات التي زار فيها سيتين الكامب نو أهدى القائد الثاني للفريق بوسكيتس قميصه له وكتب عليه: "لكيكي سيتين مع الحب والإعجاب الكبير بالطريقة التي تلعب بها كرة القدم".

9- كيكي سيتين يحب لعبة الشطرنج كثيراً، وقد أظهر هذا الأمر بمواقف مضحكة، مثل تحديه لبطل العالم كاربوف.

10- يلعب ابنه لارو سيتين صاحب الـ24 عام في نادي سانت أندرو الذي يلعب في المجموعة الخامسة من دوري الدرجة الثالثة.

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