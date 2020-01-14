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حفتر يغادر موسكو دون التوقيع على اتفاق وقف إطلاق النار

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 01:34 ص
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المشير خليفة حفتر
المشير خليفة حفتر
الفجر
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غادر المشير خليفة حفتر، قائد الجيش الوطني الليبي، موسكو؛ دون التوقيع على اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا، كما أفادت قناة العربية في خبر عاجل.

الجدير بالذكر أن موسكو دعت حكومة الوفاق المسيطرة على العاصمة طرابلس، والمشير خليفة حفتر قائد الجيش الليبي إلى اجتماع لتوقيع على اتفاق وقف إطلاق النار، وأفادت تقارير إعلامية، أن السراج وقع عليه بينما طلب "حفتر" مهلة للتفكير في بنوده.
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الكلمات المفتاحية

الوطني الليبي المشير خليفه حفتر الجيش الليبي

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