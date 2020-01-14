منة فضالي تكشف لـ "الفجر الفني" عن مواقف جمعت بينها وبين الراحل طلعت زكريا في فيلم "الموقف"





ولفتت إلى أن قصة الفيلم جميلة، كما شارك في بداية التحضير له العديد من النجوم، لكن معظمهم قام بالانسحاب بسبب توقف التصوير، مُضيفة أنها قامت بتصوير يوم واحد فقط قبل توقفه.



كما تحدثت عن تفاصيل الشخصية التي تجسدها داخل أحداث الفيلم، حيث قالت أنها تجسد دور "أمل" طالبة جامعية، وهي تنتمي لعائلة تحترم العادات والتقاليد، وتسكن في حارة شعبية تتعرض للعديد من المشاكل، وتتورط في جريمة قتل، لذلك تضطر للهروب من أجل اثبات برائتها.



وأعربت منة عن حزنها الشديد لرحيل الفنان طلعت زكريا، وحكت عن أحد المواقف التي جمعتها به وقت التصوير، مُوضحة أنه كان مريضًا جدًا وكان يتحرك بالأدوية، وأنه لم يكن قادرًا على الحركة، لكنها تقابلت معه قبل ذلك الفيلم خلال حضورهم عزاء أحد الفنانين، لافتة إلى أنهما تقابلا عند الباب، وأخبرها الفنان الراحل طلعت زكريا أنه يقوم بتحضير فيلم جديد "حليمو أسطورة الشواطئ"، وكان يريدها أن تقوم بالعمل معه في ذلك الفيلم ولكنها اعتذرت نظرًا لانشغالها لأنها في ذلك الوقت كانت تقوم بتصوير ثلاث مسلسلات.



وأضافت: "طلعت زكريا شعر بالغضب، وقال لي مش عايزة تشتغلي معايا!"فيما قدمت لها اعتذارها إلى أن جاء فيلم" الموقف"، وتعاونا سويَا خلالها مشيرة إلى أنه مع بدء التصوير قال لها: "شوفي أنا جاي بشتغل في الفيلم ده، ومبسوط إن احنا هنشتغل مع بعض".



فيلم "الموقف" تدور أحداثه في إطار كوميدي، يناقش ما يحدث في المناطق الشعبية.



وهو بطولة الفنان الراحل طلعت زكريا، بيومي فؤاد، ريكو، سامي مغاوري، عايدة رياض، منة فضالي، محمد الصاوي، طاهر أبو ليلة أيمن منصور، مراد فكري،محمد رضا، و بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من ضيوف الشرف منهم الفنان سمير غانم،والفيلم من تأليف محمد رضا، إخراج ممدوح زكي.

وأشارت في تصريح خاص لـ"الفجر الفني" إلى أن الذي جذبها للفيلم هو أنه تجربة جديدة لم تقدمها من قبل، كما أنه يدور في إطار"لايت كوميدي".