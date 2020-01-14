Advertisements
Advertisements
Advertisements

قبل انطلاقته مع برشلونة.. تاريخ مواجهات "كيكي سيتين" ضد عمالقة الدوري الإسباني؟

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 01:30 ص
Advertisements
كيكي سيتين
كيكي سيتين
علاء خليف
Advertisements
أعلن نادي برشلونة الإسباني عبر موقعه الرسمي إقالة مدربه أرنستو فالفيردي بعد تذبذب نتائج الفريق بالموسم الحالي، والتعاقد رسميًا مع كيكي سيتين المدرب السابق لفريق ريال بيتيس لتولي القيادة الفنية للبرسا خلال الفترة المقبلة.

ويتطلع المدرب صاحب الـ61 عامًا، لإعادة تصحيح المسار داخل نادي برشلونة بعد النتائج السلبية للفريق بالموسم الحالي، وقيادة البرسا نحو تحقيق الانتصارات وحصد الألقاب والبطولات خلال الفترة المقبلة على كافة المستويات المحلية والأوروبية، من أجل إسعاد الجماهير الكتالونية.

وخاض "سيتين" مع ريال بيتيس في آخر محطاته التدريبية قبل قيادة برشلونة، 97 مباراة بمختلف البطولات، حقق الفوز في 39 مباراة، وتعادل في 36 مباراة، بينما خسر 36 مباراة، سجل لاعبو فريقه 139 هدفا واستقبلت شباكه 143 هدفًا.

كيف جاءت نتائج مواجهات "كيكي سيتين" أمام كبار الليجا الإسبانية؟

1- ريال مدريد:

التقي مدرب برشلونة الجديد مع فريق ريال مدريد في 8 مباريات سابقة، فاز في مباراتين، وتعادل في مثلهما، وخسر 4 مباريات، سجل لاعبوه 14 هدفًا، بينما استقبلت شباكه 17 هدفًا من النادي الملكي.

2- أتليتكو مدريد:

واجه كيكي سيتين فريق أتليتكو مدريد في 11 مباراة سابقة، فاز في 3 مباريات، وتعادل في مباراة وحيدة، وخسر 7 مباريات، سجل لاعبوه 5 أهداف، بينما استقبلت شباكه 17 هدفا.

3- فالنسيا:

تقابل "سيتين" مع فريق فالنسيا في 12 مباراة سابقة، فاز في 3 مباريات، وتعادل في 4 مباريات، وخسر 5 مباريات، سجل لاعبوه 17 هدفًا، واستقبلت شباكه 20 هدفًا.

4- برشلونة:

واجه "سيتين" فريقه الجديد برشلونة في 7 مباريات سابقة، فاز في مباراة وحيدة وخسر 6 مباريات، سجل لاعبوه 7 أهداف، واستقبلت شباكه 25 هدفا.

5- إشبيلية:

التقي مدرب البرسا الجديد مع فريق إشبيلية في 7 مباريات سابقة، فاز في مباراتين وتعادل في مباراة، وخسر 4 مباريات، سجل لاعبوه 11 هدفا ، واستقبلت شباكه 13 هدفا.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

كيكي ستين قيادة برشلونة أرنستو فالفيردي

أخبار تهمك

برشلونة يكشف عن موعد تقديم كيكي سيتين

منذ ساعتين و 22 دقيقة

بالأرقام.. ماذا قدم كيكي سيتين مدرب برشلونة الجديد مع ريال بيتيس ؟

منذ حوالي 6 ساعات

أخبار الزمالك اليوم الإثنين: الأبيض مهدد بالاستبعاد من المشاركات الإفريقية.. تفاصيل إيقاف كهربا من الفيفا.. موعد مباراة الزمالك ضد الجونة

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة.. بعد خطف نجم الزمالك الأهلي يستهدف لاعب بيراميدز

منذ ساعتين و 14 دقيقة

10 معلومات يجب معرفتها عن كيكي سيتين مدرب برشلونة الجديد

منذ ساعة و 17 دقيقة

قبل انطلاقته مع برشلونة.. تاريخ مواجهات "كيكي سيتين" ضد عمالقة الدوري الإسباني؟

منذ ساعة و 23 دقيقة

عاجل.. بلاغ رسمي من الأهلي للرد على واقعة سيد عبد الحفيظ

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. فايلر يفاجئ صالح جمعة قبل لقاء طنطا

منذ حوالي 6 ساعات

كشف حساب فالفيردي بعد الرحيل عن برشلونة

منذ أقل من ساعتين

فايلر يمنح نجم الأهلي فرصة المشاركة أساسيا أمام طنطا

منذ حوالي 15 ساعة

أخبار الأهلي اليوم الإثنين: 4 لاعبين مهددين بالرحيل بأمر فايلر.. تحديد خليفة أحمد فتحي.. بشرى سارة قبل مواجهة طنطا

منذ حوالي 4 ساعات

من هو "كيكي سيتين" مدرب برشلونة الجديد ؟

منذ أقل من ساعتين

4 أسباب جعلت برشلونة تطرد إرنستو فالفيردي

منذ أقل من ساعة

مفاجأة كبرى.. الأهلي يستفسر من فايلر عن سر تجاهل نجم الفريق

منذ حوالي 12 ساعة

مدرب برشلونة الجديد يوجه رسالة مثيرة لـ"ميسي"

منذ حوالي 5 ساعات

الماركا: إقالة فالفيردي من تدريب برشلونة

منذ حوالي 7 ساعات

موضوعات متعلقة

ميسي ينقلب على فالفيردي

ريال بيتيس يعلن رحيل مدربه

قاهر ريال مدريد يقترب من تدريب برشلونة

الموندو ديبورتيفو تعلن اسم مدرب برشلونة الجديد

الكشف عن مدرب برشلونة الجديد لخلافة فالفيردي

بالأرقام.. ماذا قدم كيكي سيتين مدرب برشلونة الجديد مع ريال بيتيس ؟

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المفبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المفبلة؟

الأكثر قراءة
07:47 م

الماركا: إقالة فالفيردي من تدريب برشلونة

10 معلومات يجب معرفتها عن كيكي سيتين مدرب برشلونة الجديد

01:36 ص

مفاجأة.. بعد خطف نجم الزمالك الأهلي يستهدف لاعب بيراميدز

12:39 ص

من هو "كيكي سيتين" مدرب برشلونة الجديد ؟

01:10 ص

عاجل.. فايلر يفاجئ صالح جمعة قبل لقاء طنطا

09:17 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الثالثة.. كيف أنقذت الدكتورة نهلة فراشها من البرودة؟

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: احترام النفس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: دفتر أحوال برلمانى بلا ظل

DMCA.com Protection Status