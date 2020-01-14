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كل ما تريد معرفته عن "علي سوي" المرشح للإنضمام للأهلي

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 01:15 ص
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علي سوي
علي سوي
عبد القادر عرابي
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تأمل إدارة النادي الأهلي لحسم ملف المهاجم الأجنبي الجديد، المرشح إنضمامه للنادي الأحمر في فترة الإنتقالات الشتوية الجارية.

وجاء قرار بحث الأهلي عن مهاجم صريح في الفترة الحالية، بتوصية من المدير الفني للفريق السويسري رينيه فايلر، الذي يبدو وأنه غير مقتنع بقدرات الثلاثي صلاح محسن ومروان محسن ووليد أزارو.

ويعد مركز المهاجم الصريح هو أبرز ما يؤرق فايلر في الوقت الحالي، حيث يرى أنها القطعة الوحيدة التني تنقص فريق الأهلي للتتويج بدوري أبطال أفريقيا، وهي البطولة الغائبة عن الفريق منذ ست سنوات.

ويعد المهاجم الجامبي "علي سوي" نجم فريق سيسكا صوفيا البلغاري، من أبرز المرشحين للإلتحاق بالأهلي في الفترة الحالية، وفقاً لبعض التقارير المقربة من النادي الأحمر.

ويرصد لكم الفجر الرياضي من خلال هذا التقرير، بعض المعلومات الخاصة باللاعب:

بداية مسيرة سوي

يبلغ سوي من العمر 28 عاماً، حيث ولد في يوم 14 يوليو 1990 بمدينة فيلافرانكا دي فيرونا بإيطاليا، ويجيد سوي اللعب بالدم اليمني في مركز رأس الحربة الصريح وهو مركزه الأساسي، بالإضافى للمهاجم المتأخر والجناح الأيسر، وتبلغ قميته السوقية 2.5 مليون يورو، وفق موقع ترانسفير ماركت.

بدأ سوي مسيرته الإحترافية مع فريق الشباب بنادي كييفو فيرونا للشباب تحت 19 عاماً، قبل أن يتم تصعيده للفريق الأول عام 2014، قبل أن تتم إعارته لعدة أندية إيطالية، هي يوفي ستابيا وبيسكارا ولاتينا كالشيو ومودينا وليتشي وبراتو وفيبونسي، ثم فريق سكينديربو الألباني، ثم سيسكا صوفيا البلغاري، قبل أن يشتريه الأخير في مطلع الموسم الجاري مقابل 350 ألف يورو.

أبرز أرقام اللاعب

خاض سوي 18 مباراة مع النادي البلغاري في الدوري، حيث سجل 8 أهداف وصنع هدف وحيد، في مجموع دقائق 1501 دقيقة، بعدل هدف كل 188 دقيقة.

وخاض اللاعب 6 مباريات أخرى في تصفيات بطولة الدوري الأوربي، قدم خلالها تمريرة حاسمة وحيدة، ليصبح مجموع ما لعبه من مباريات حتى الآن من مطلع هذا الموسم 24 مباراة، سجل 8 أهداف وصنع هدفين، بمجموع دقائق 1989 دقيقة، وبمعدل هدف واحد كل 249 دقيقة.

على صعيد بطولة دوري الدرجة الثانية الإيطالي، خاض سوي 64 مباراة مع الأندية التي مثلها، سجل خلالها 5 أهداف وصنع مثلها.

وبشكل عام، يبلغ مجموع ما خاض اللاعب من مباريات بجميع البطولات في مسيرته الإحترافية 187 مباراة، سجل خلالها 52 هدفاً وقدم 15 تمريرة حاسمة، بمجموع دقائق 13028 دقيقة لعب.

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