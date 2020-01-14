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التحذير مستمر.. الأرصاد تعلن حالة طقس اليوم

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 01:12 ص
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طقس اليوم
طقس اليوم
أمنية فوزي
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تنبأت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بحالة الجو، المتوقعة اليوم الثلاثاء 14 يناير 2010.

وحذرت الهيئة، من الشبورة المائية صباحًا، على شمال البلاد، موضحة أنها تكون كثيفة تصل لحد الضباب على بعض المناطق.

وأشارت إلى أن الطقس دافئ على شمال البلاد، حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب البلاد نهارًا شديد البرودة ليلًا.

وأضافت أن الرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط غربًا، وتؤدي لاضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط، والفرصة مهيأة لسقوط الأمطار على أقصى الغرب.
التحذير مستمر.. الأرصاد تعلن حالة طقس اليوم
التحذير مستمر.. الأرصاد تعلن حالة طقس اليوم
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