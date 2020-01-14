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من هو "كيكي سيتين" مدرب برشلونة الجديد ؟

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 01:10 ص
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كيكي سيتين
كيكي سيتين
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أعلن فريق برشلونة الإسباني عن تعاقده مع كيكي سيتين المدير الفني لفريق ريال بيتيس السابق خلال الفترة المقبلة خلفا لارنستو فالفيردي مدرب البارسا السابق.

وبدأ كيكي سيتين مسيرته التدريبية عام 2000 في الدرجة الثانية مع فريق راسينغ سانتاندير، وتعاقد المدرب الإسباني لتدريب منتخب غينيا الاستوائية في عام 2003.

ولكن رحل كيكي سيتين عن المنتخب الغيني بشكل سريع بعد 3 اشهر فقط من توليه قيادة تدريبه، وعاد إلى إسبانيا مرة أخرى وخاص بعض التجارب في الدرجات المختلفة.

وقاد المدرب الإسباني فريق لوغرونيس لمدة 6 سنوات منذ عام 2009 حتى عام 2015، وقدم كيكي سيتين نجاحات كبرى مع النادي وصعد مع الفريق من الدرجة الثالثة إلى الدرجة الثاني في موسم 2011.

وتولى تدريب فريق لاس بالماس في موسم 2015 والفريق كان في فترة سيئة وأشبه بالهابط خلال هذا الموسم، ولكنه نجح في العودة مع الفريق إلى المركز الحادي عشر في نهاية الموسم في إنجاز كبير، ولكنه رحل عن الفريق في عام 2017.

وكانت الفترة الأكثر نجاحا في مسيرة كيكي سيتين منذ عام 2017 عندما تولى قيادة ريال بيتيس في شهر مايو، وحقق مستويات مميزة مع الفريق ونتائج جعلت الجميع ينظر إلى أداء الفريق تحت قيادته، وتأهل إلى بطولة الدوري الاوروبي ولكنه ودع من دور ال32 على يد فريق رين الفرنسي.
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