منة فضالي لـ"الفجر الفني": تجربتي مختلفة في "رحيل زهرة"













ولفتت إلى أن مسلسل "رحيل زهرة" ينتمي للدراما الطويلة ذات 45 حلقة ويمزج بين الخيال والأسطورة بأجواء رومانسية، ويناقش ما يحدث في الحياة الأسرية.



ومسلسل "رحيل زهرة" بطولة عمرو عبد الجليل، حنان مطاوع، محمد رياض،منة فضالي،محمود عبد المغنى، مدحت تيخا، أشرف عبد الغفور، سيناريو وحوار شاذلي فرح، إخراج حسنى صالح.

وأشارت إلى أن كواليس العمل رائعة، وأنها إلى ذلك الوقت لم تنتهي من التصوير، وأن معظم مشاهدها بجانب الفنان عمرو عبد الجليل، محمود عبد المغني، محمد الشقنقيري، وأنها حتى الآن لم تلتقي بالفنانة حنان مطاوع، ولا تعلم إذا كانت ستجمعها مشاهد بها أم لا، ولكنهما تجمعهما علاقة حب بنفس الشخص.ولفتت إلى أن مسلسل "رحيل زهرة" ينتمي للدراما الطويلة ذات 45 حلقة ويمزج بين الخيال والأسطورة بأجواء رومانسية، ويناقش ما يحدث في الحياة الأسرية.ومسلسل "رحيل زهرة" بطولة عمرو عبد الجليل، حنان مطاوع، محمد رياض،منة فضالي،محمود عبد المغنى، مدحت تيخا، أشرف عبد الغفور، سيناريو وحوار شاذلي فرح، إخراج حسنى صالح.

أعربت الفنانة منة فضالي، عن سعادتها الكبيرة بالمشاركة في مسلسل "رحيل زهرة ".وكشفت لـ"الفجر الفني" عن الأسباب التي دفعتها لقبول العمل في المسلسل، مشيرة إلى أن السيناريو مكتوب بشكل جيد واصفة إياه بالـ"عالمي".وتحدثت أيضًا عن تفاصيل الشخصية التي تجسدها داخل أحداث المسلسل حيث قالت أنها تجسد دور فتاة طيبة تُدعى" زهرة"، تنتمي لإحدى مدن الصعيد وهي متزوجة من الفنان محمد الشقنقيري، وابنة الفنان عمرو عبد الجليل، مختلفة عن شخصية "هنية دهب" التي سبقت وقدمتها من قبل، ولكنها تمر بظروف تجعلها تتحول لشخصية "شريرة" .وأوضحت منة، أن ترشيحها للمسلسل تم عن طريق شركة سينرجي والمخرج حسني صالح، وكان من أسرع الاتفاقات؛ حيث أنهم تواصلوا معها في مساء أحد الأيام، وبدأت التصوير في اليوم التالي له، كا قامت بتصوير المسلسل دون الاطلاع على الورق.