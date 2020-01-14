"تعرف بحبك ليه" لحماقي تتصدر تريند تويتر





وحازت الأغنية عدد مشاهدات ضخم منذ طرحها، عبر قناة حماقي بيوتيوب، كما علق الكثيرون من المشاهدين بتعليقات إيجابية.



كلمات الأغنية

خليني أدام عينيك



وديني ابعد مكان



يا حبيبي وأنا بين ايديك



هتلاقي الفرق بان ليه ليه ليه



تعرف بحب ليه ليه ليه ليه



شغلوني عينيك أوام ليه ليه ليه



تعرف بحب ليه ليه ليه ليه



تايه مني الكلام





خليني أدام عينيك



وديني ابعد مكان



يا حبيبي وأنا بين ايديك



هتلاقي الفرق بان



بعيوني الدنيا غير



يا حبيبي كل اللي فات



هتلاقي تفاصيل كتير



هنا صوره هنا ذكريات ليه ليه ليه



تعرف بحب ليه ليه ليه ليه



شغلوني عينيك أوام ليه ليه ليه



تعرف بحب ليه ليه ليه ليه



تايه مني الكلام



ليه ليه ليه



تعرف بحب ليه ليه ليه ليه



شغلوني عينيك أوام ليه ليه ليه



تعرف بحب ليه ليه ليه ليه





تايه مني الكلام.

تصدر وسم أغنية "تعرف بحبك ليه" للنجم محمد حماقي، قائمة مؤشرات تريند تويتر، منذ قليل.آغنية "تعرف بحبك ليه" من كلمات الشاعر أمير طعيمة، وألحان تامر على، توزيع موسيقي تميم.