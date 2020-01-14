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"الثقافة": وضعنا خطة لتفعيل تواجدنا في إفريقيا

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 02:25 ص
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وزيرة الثقافة إيناس عبدالدايم
وزيرة الثقافة إيناس عبدالدايم
أمنية فوزي
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قالت وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم، إن مصر حلت كضيف شرف في عام 2019 على أكثر من فعالية ثقافية حول العالم، لافتة إلى أن اليوبيل الذهبي لمعرض القاهرة الدولي للطتاب رفع قيمة مصر الثقافية.

وأضافت "عبد الدايم"، خلال حوارها مع برنامج "الحقيقة"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز" مساء الاثنين، أن الوزارة وضعت خطة جديدة لتفعيل تواجد الثقافة المصرية داخل إفريقيا.

وأشارت وزيرة الثقافة، إلى أن العام الحالي سيشهد بروتوكولات ثقافية متنوعة الأهداف مع روسيا، مضيفة أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بنشر الفعاليات التثقيفية لتغطي كافة أنحاء الجمهورية.

ولفتت "عبد الدايم" إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تعاونًا مثمرًا مع وزارة الإعلام.
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مصر اخبار إفريقيا

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