خاص - يحيى الفخراني يفاجئ جمهوره بعمل سينمائي جديد بعد غياب 22 عاما









كشف المؤلف وحيد حامد، عن تعاونه مع الفنان يحيي الفخراني في فيلم جديد يحمل اسم "الصحبة الحلوة".وصرح وحيد حامد لـ"الفجر الفني" قائلًا إنهم في مرحلة التحضيرات حاليًا، حيث وقع الفخراني على العمل، مشيرًا إلى أنه لن يتم الافصاح عن أي تفاصيل تخص الفيلم لحين الوقت المناسب.يشار إلى أن يحيي الفخراني غاب عن السينما منذ ١٩٩٨، وانشغل بالمسرح والدراما طوال السنوات الماضية، وتعد مشاركته فى السينما قليلة حيث لا يزيدون عن ٤٠ فيلم، ومن أبرز أعماله السينمائية "عودة المواطن، خرج ولم يعد، إعدام ميت".جدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان يحيي الفخراني مسرحية الملك لير، وهى من بطولة "يحيي الفخراني، رانيا فريد شوقي، ريهام عبد الغفور، هبة مجدي، نضال الشافعي، مجدي كامل، أحمد فؤاد سليم"، ومن إخراج تامر كرم، وتدور أحداث المسرحية حول ملك بريطانيا الأسطوري الذي عاش شبابه فارس من أقوي الفرسان وعندما تقدم به العمر قرر تقسيم مملكته بين بناته الثلاثة.