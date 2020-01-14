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تفاصيل "شتيمة" وضغوط فرضت على حفتر في اجتماعه مع السراج

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 12:57 ص
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حفتر والسراج
حفتر والسراج
هدى عبدالرازق
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قال الإعلامي عمرو أديب، إن تركيا تسيطر على فايز السراج، رئيس حكومة الوفاق، معقبا: "الأتراك قالوله امضي يا ولد على مذكرتي التفاهم، هو بياخد قراره من دماغهم، مش من دماغه هو".

وأبدى "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الاثنين، دهشته من تواجد تركيا وهي تبعد 3 آلاف كيلو عن ليبيا، في المفاوضات التي تعقد في موسكو لحل الأزمة الليبية، مشيرا إلى أن هناك دولا لها شأن بالملف ولم تحضر.

وأضاف أن المشير خليفة حفتر، تحت ضغوط كبيرة الآن، منوها بأنه كان هناك محاولات لإقناع حفتر بأن يتراجع عن حدود 4 أبريل، ولكنه رفض، واصفا الموقف الروسي بـ"المشين"، متسائلا: "ماذا يريد الروس".

وأشار إلى أن المشير خليفة حفتر، يحتاج إلى كل الدعم من حلفائه لرفع الضغط عنه، كاشفا عن أن وفد الجيش الوطني الليبي، عندما ذهب إلى موسكو، وجد اجتماعا أمنيا بين روسيا وتركيا، وأن وفد السراج الذي حضر المفاوضات، كان يضم وزيري الداخلية والخارجية الأتراك.

وتابع أن حفتر، رفض الجلوس مع وفد السراج، مستطردا: "كان في أخبار إنهم جلسوا مع بعض نص ساعة وشتموا بعض، والاجتماع لم يكتمل.. وده خبر غير مؤكد"، حيث تم فصل الاجتماع إلى جزئين طرف به حفتر ورئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح، وطرف به السراج ووفده، "معاه الكفيل بتاعه".
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