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برلماني يكشف تفاصيل إلغاء تحصيل رسوم النظافة من فواتير الكهرباء

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 02:04 ص
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طلعت السويدي
طلعت السويدي
أمنية فوزي
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علق طلعت السويدي، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، على قرار وزارة الكهرباء بشأن إلغاء تحصيل رسوم النظافة من فواتير الكهرباء، موضحًا أن هناك محافظات تدفع قيمة هذه الرسوم ومحافظات أخرى لا تدفعها.

وأكد "السويدي"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامجها "القاهرة الآن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الاثنين، أن هذا يشكل نوع من الظلم وعدم العدالة بين المواطنيين، لافتًا إلى أنه تم الاتفاق بين رئيس الوزراء ووزير الكهرباء على إلغائها ودفعها مباشرة لجهات جمع القمامة.

وأوضح، أن الهدف من هذه الخطوات هو أن يتم التجميع من المنبع لدى المنازل عبر الشركات، بالإضافة إلى أن الحكومة لا تملك العدد الكافي من العمالة لإدارة المنظومة، مؤكدًا أن الحل الحقيقي هو تجميع القمامة من المنبع، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسي مهتم بتطوير هذا الملف.
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الكلمات المفتاحية

النظافة الكهرباء إلغاء رسوم

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