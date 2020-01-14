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قائمة أعلى الأفلام تحقيقا للايرادات بشباك التذاكر الأمريكي الأسبوع الحالي

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 12:42 ص
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بوابة الفجر
وكالات
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تصدر فيلم ”1917“ إيرادات السينما في أمريكا الشمالية في مطلع الأسبوع محققا 36.5 مليون دولار.

والفيلم بطولة دين-تشارلز تشابمان وجورج ماكاي وأندي أبولو ومن إخراج سام منديز.

وتراجع الجزء الجديد من سلسلة أفلام حرب النجوم ”حرب النجوم: صعود سكايووكر“ (ستار وورز: ذا رايز أوف سكايووكر) إلى المركز الثاني محققا 15.1 مليون دولار.

والفيلم بطولة جون بويجا وديزي ريدلي وأوسكار إيزاك ومن إخراج جيفري جيكوب أبرامز.

وتراجع فيلم الحركة والمغامرة ”جومانجي: المستوى التالي“ (جومانجي: ذا نيكست ليفيل) من المركز الثاني إلى الثالث مسجلا 14 مليون دولار.

والفيلم بطولة دوين جونسون وكيفن هارت وجاك بالاك وكارين جيلان ومن إخراج جيك كاسدين.

وجاء في المركز الرابع فيلم ”مثل زعيم“ (لايك ايه بوس) إذ حقق 10 ملايين دولار.

والفيلم بطولة سلمى حايك وروز بيرن وتيفاني حديش وبيلي بورتر ومن إخراج ميجيل أرتيتا.

واحتل المركز الخامس فيلم ”مجرد رحمة“ (جست ميرسي) محققا عشرة ملايين دولار.

والفيلم بطولة بري لارسون وجيمي فوكس وتيم بليك نيلسون ومن إخراج دستن دانييل كريتون.
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