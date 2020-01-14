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عمرو أديب: "الدنيا مقلومبة في بريطانيا لهذا السبب"

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 07:08 ص
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عمرو أديب
عمرو أديب
هدى عبدالرازق
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عقب الإعلامي عمرو أديب، على انفصال الأمير هاري وزوجته ميجان عن الأسرة الملكية في بريطانيا، لافتا إلى أنه يفكر أن يعيش في كندا أو أمريكا، مضيفا: "الدنيا مقلومبة في بريطانيا.. سكنهم في الشهر 40 مليون استرليني".

وقال "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الاثنين، إنه يبدو أن ميجان "لعبت في دماغ الواد"، منوها بأن الإنجليز في حالة غضب بسبب ما يفعله الأمير هاري، منوها بأن الأمير ويليام شقيق هاري يرى أن ميجان أثرت على تصرفات شقيقه.

وأضاف، "ساعات الستات بتلعب في دماغ الرجالة.. يعني إنت أمير وتسيب الإمارة وتروح تشتغل، يظهر شخصية ميجان شديدة، ومش هستغرب لو طلقها بعد سنتين".
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