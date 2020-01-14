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خاص - المقاصة ينفي رحيل ميدو جابر

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 12:38 ص
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بوابة الفجر
احمد شاكر
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أكد وليد هويدي مدير الكرة بنادي مصر المقاصة، ان لاعب الفريق ميدو جابر لن يرحل في يناير

وقال هويدي في تصريحات خاصة للفجر الرياضي : ميدو جابر باق في الفريق ولن يرحل، مهما كانت العروض


وتردد مؤخرا وصول اكثر من عرض للاعب ابرز من المصري واندية اخرى بالدوري الممتاز.

هذا و تحدث أحمد حسام ميدو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر المقاصة عقب تعادل فريقه الإيجابي أمام نظيره إنبي بهدف لكل فريق في إطار مباريات الجولة الثالثة عشر لمسابقة الدوري الممتاز.

وأكد ميدو على أن الحظ عاند فريقه وحرمه من تحقيق الفوز في أكثر من فرصة خلال مباراة اليوم.

وأضاف ميدو بأن الفريق سنحت له فرص خطيرة لتحقيق الفوز، وتحديدًا ركلة الجزاء التي تصدى لها حارس إنبي بعد تسديدة ميدو جابر.

وأشار ميدو إلى أن مصر المقاصة كان الأكثر استحواذ على مجريات المباراة، مشددًا على أنه سيعمل على علاج الأخطاء خلال الفترة المقبلة.
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