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باحث قبطي: الإساءة للسيد المسيح أمر مؤسف جدًا

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 02:43 ص
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لقطة من الفيلم
لقطة من الفيلم
حازم رفعت
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قال كريم كمال، الكاتب والباحث في الشأن السياسي والقبطي، ورئيس الاتحاد العام لأقباط من أجل الوطن، إن فيلم The First Temptation of Christ أو "الإغواء الأول للمسيح"، الذي أذاعته قناة "بورتا دوس فوندوس" البرازيلية"، والتي بدأت شركة نتفلكس عرضه الشهر الماضي بمناسبة أعياد الميلاد، أثار جدلًا واسعًا لأنه يهين الديانة المسيحية، والقيم الإنسانية والإنجيل المقدس.

وأضاف "كمال" في تصريحات إلى بوابة الفجر، أن أحداث هذا الفيلم ما هي إلا إهانه للأنبياء والكتب السماوية، وهذا أمر غير مقبول على الإطلاق، والحرية لا تعني الإعتداء على قيم الغير.

وأشاد الكاتب والباحث القبطي بالعريضة التي وقع عليها أكثر من مليون شخص لوقف عرض الفيلم، مطالبًا بوقفه لأنه يعتدي علي عقيدة يعتنقها أكثر من مليار شخص، لافتا إلى أن الحرية لا تعني إهانه معتقدات الغير والسخرية منها.

وطالب بعمل ميثاق دولي يعرف معنى الحرية، مشيرا إلى أن الحرية يجب أن تكون مسؤلة وإلا سوف يتحول العالم إلى الفوضى.
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