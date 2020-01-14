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خبير بترولي: حقل ظهر أهم اكتشافات شرق المتوسط

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 04:02 ص
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حقل ظهر
حقل ظهر
أمنية فوزي
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قال المهندس محمد شعيب، الرئيس التنفيذي لشركة غاز شرق، إن الوجود التركي في ليبيا يؤدي إلى بقاء الصراع قائمًا حتى الآن في شرق المتوسط.

ولفت "شعيب"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامجها "القاهرة الآن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الاثنين، إلى أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يعلم جيدًا أن الاتفاق الذي وقعه مع حكومة السراج غير قابل للتنفيذ.

وأوضح أن شرق البحر المتوسط والاكتشافات الأخيرة التي حققتها قبرص ومصر أصبحت بيئة خصبة للتطاحن، لافتًا إلى أن حقل ظهر كان الأهم في تلك الاكتشافات، والتي جعلت طموحات تركيا أن تكون كل هذه الاكتشافات تحت أيديها.

واستكمل: "لا بد أن نحذر من الغزل الذي يحاول أقطاي بثه في هذه الفترة لأنه يحاول دس السم في العسل ويتصور أنه ينطلي علينا"، موضحًا أن تصريحاته بشان تقسيم الحدود وإعادة الترسيم سيعود على مصر بالنفع وهو يدعي ويروج لدعاوي كاذبة تحاول أن تصور أن حقول الغاز في شرق المتوسط والدول المجاورة لمصر أنها تنتج من مياه اقتصادية مصرية.

وأكد أن مصر دولة عظيمة تحترم عهودها ومواثيقها، ولا يستطيع كائن من كان أن ينتج من حدودها، معلقًا: "مصر فقط تنتج عبر حدودها الاقتصادية الإقليمية ومزايدة ظهر خير مثال".
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