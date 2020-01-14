عاجل.. برشلونة يعلن رحيل فالفيردي وتعيين كيكي سيتين

أعلن نادي برشلونة الإسباني عن رحيل مدربه ارنستو فالفيردي مدرب الفريق بعد الخسارة الأخيرة من فريق أتليتكو مدريد بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين في دور النصف نهائي من بطولة كأس السوبر الإسباني.





وفي هذا الثياق أيضاً أعلن البارسا تعيين كيكي سيتين مدرب ريال بيتيس السابق مدربا للفريق لمدة موسمين ونصف مع الفريق الكتالوني.





ويحتل فريق برشلونة صدارة ترتيب الدوري الاسباني برصيد 40 نقطة وبفارق الأهداف فقط عن فريق ريال مدريد.





يذكر أن فريق ريال مدريد قد نجح في تحقيق لقب السوبر الاسباني على حساب فريق أتليتكو مدريد عن طريق ركلات الترجيح من نقطة الجزاء في البطولة التي أقيمت في المملكة العربية السعودية.



