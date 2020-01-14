"الكهرباء" تعلن مفاجأة بعد وقفها تحصيل رسوم النظافة

قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء، إنه سيتم تحصيل رسوم النظافة من مصادر أخرى، مشيرًا إلى أن العديد من النواب طالبوا بفصل رسوم النظافة عن الفاتورة.





وأكد المتحدث، توقف الوزارة، عن تحصيل رسوم النظافة على الفواتير، من أول يوليو المقبل.



وأضاف "حمزة"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء أمس الاثنين، أن وزير الكهرباء محمد شاكر، حريص على أن تكون فواتير الكهرباء، فيما يخصها فقط"، لافتًا إلى أن رسوم النظافة كانت موجودة على الفاتورة منذ عامين.

