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شوبير: الأهلي فيه حاجة غلط

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 12:07 ص
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شوبير
شوبير
الفجر الرياضي
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هاجم الإعلامي أحمد شوبير نجم النادي الأهلي الأسبق، الأوضاع داخل القلعة الحمراء، بعد التعادل الإيجابي 1-1 مع بلاتينيوم في رابع جولات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وصرح شوبير اليوم عبر أحد الإذاعات :"الأهلي فيه حاجة غلط، حيث قدم أسوأ مبارياته عبر التاريخ في بطولات أفريقيا، حيث غاب عن الفريق روح المكسب رغم تواضع المنافس".

وواصل حارس عرين الأهلي الأسبق : "أتعجب بشدة من كمية الإصابات التي تطارد الفريق، هناك غموض بشأن موعد عودة كريم نيدفيد، ولا زال حمدي فتحي يسير على عكازين، ولا يوجد سبب يجعل إصابة الغضروف تستغرق أكثر من 9 أشهر".

وأكمل شوبير حديثه: "إصابة شريف إكرامي في السمانة، ووليد سليمان أصيب قبل لقاء بلاتينيوم، هذه أمور غير مقبولة وتكشف وجود خلل داخل الفريق".

ونوه شوبير :"المواجهات الأخيرة للأهلي كشفت أزمة هجومية، الأهلي يحتاج إلى مهاجم من العيار الثقيل، وبالفعل يتواجد أمير توفيق في بلغاريا للتفاوض بشأن ضم الجامبي علي سوى".

وتابع نائب رئيس اتحاد الكرة السابق :"الأهلي مطالب بحصد 4 نقاط من مواجهتي النجم الساحلي والهلال السوداني للتأهل، لا بد من الفوز على الفريق التونسي في القاهرة، والتعادل على الأقل في أم درمان، رغم الحماس المتوقع من جماهير السودان".

كما هاجم حارس الفراعنة الأسبق، إدارة الهلال السوداني بسبب خلط الأوراق والتلميح ضد إدارة الأهلي بعد رحيل حمادة صدقي عن تدريب الفريق وتوليه قيادة سموحة.

وأتم شوبير تصريحاته "حمادة صدقي اتفق مع إدارة سموحة منذ فترة طويلة على تولي المهمة، الأهلي ليس له أي علاقة بالأمر من قريب أو بعيد، أرى أن إدارة الهلال ارتكبت خطأ كبيرًا في التلميح بشأن تخطيط الأهلي لرحيله بحجة صعوبة موقفه في التأهل".
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