عمرو أديب يكشف جانب من كواليس مفاوضات سد النهضة (فيديو)

كشف الإعلامي عمرو أديب، جانب من كواليس مفاوضات سد النهضة بالولايات المتحدة الأمريكية.



وقال "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الاثنين، إن هناك معلومات تشير أن كل جانب من الدول الثلاث يحضر عنه 3 أطراف بمشاركة رئيس البنك الدولي، والمناقشات تدور حول مسائل فنية مثل الملء والجفاف، ووجود جدول زمني حول عملية الملىء.



وأضاف الإعلامي، أنه يبدو أن الموقف الأثيوبي مازال متشدد، منوها بأن الرئيس ترامب يتابع سير المفاوضات، موضحا أن الاجتماع سيستمر حتى الساعة الثامنة بتوقيت واشنطن، معتبرا أن حل الأزمة يتمثل في وضع البنك الدولي أو الإدارة الأمريكية ضمانات لملف سد النهضة.

