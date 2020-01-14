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عاجل.. تعثر في مفاوضات بيع جيرالدو لأبها السعودي

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 12:10 ص
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جيرالدو
جيرالدو
عمر محمد
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يكثف مسؤولو النادي الأهلي من مفاوضاتهم من أجل التخلص من الأنجولي جيرالدو كوستا في فترة الانتقالات الشتوية الجارية في يناير الحالي.

وطالبت لجنة التخطيط بالنادي الأهلي برئاسة محسن صالح من أمير توفيق مدير التعاقدات تسويق الأنجولي جيرالدو كوستا في الميركاتو الشتوي الجاري من أجل افساح الطريق أمام التعاقد مع مهاجم أجنبي سوبر في يناير الجاري.

ودخل أمير توفيق مدير التعاقدات بالتادي الأهلي في مفاوضات قوية مع نادي أبها السعودي من أجل بيع جيرالدو في يناير الجاري في ظل عدم رغبة السويسري رينيه فايلر المدير الفني في بقاء اللاعب حتى نهاية الموسم الجاري.

وعرض أمير توفيق على نادي أبها السعودي التعاقد مع جيرالدو كوستا لاعب فريق الأهلي بشكل نهائي ، الإ أن النادي السعودي رفض طلب مدير التعاقدات بالنادي الأحمر وطلب الحصول على خدمات جيرالدو على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري.

وفضل مسؤولو نادي أبها السعودي في مفاوضاتهم مع أمير توفيق إرجاء مسألة الحصول على خدمات جيرالدو عن طريق البيع النهائي حتى نهاية الإعارة رافضين ضغوط أمير توفيق بتخليص الصفقة عن طريق البيع النهائي في الميركاتو الشتوي الجاري.

وشارك جيرالدو كوستا في مباراة الأهلي الأخيرة أمام بلاتينيوم ستارز بدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما في عقر دار الفريق الزيمبابوي.

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