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جمعية الصيادين بالبحر الأحمر تطالب بتوفير إسعاف طائر

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 07:23 ص
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غريب صالح
غريب صالح
محمد طه
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طالب غريب صالح رئيس جمعيه الصيادين بالبحر الأحمر وعضو الاتحاد التعاوني للثروة السمكية بمحافظات البحر الأحمر والسويس وجنوب سيناء بضرورة، توفير إسعاف طائر، تكون تابعة لغرفة عمليات البحر الأحمر، ومحافظ البحر الأحمر، تكون جاهزة للانطلاق دون تأخير في حالة حدوث أي مشاكل تحدث لأي لصيادين أو لنشات السفاري البحرية لأن مسأله السرعه تكون فارقه لإنقاذ الإنسان وهو في عرض البحر، مشيرا إلى أن الإسعاف الطائر يخدم قطاع الأنشطة البحرية بصفه عامه بالبحر الأحمر، وأيضا مجال الصيد والذي يعمل به قطاع كبير.

وقال رئيس جمعية الصيادين بالبحر الأحمر: أناشد رئيس جمعية المستثمرين بالبحر الأحمر، بالتعاون مع المحافظة والأجهزة المختصة في توفير تلك الطائرة لتكون تحت تصرف غرفة عمليات البحر الأحمر، خاصة وأن هناك العديد من الأنشطة البحرية رحلات السفاري والتي يعشقها السياح من مختلف الجنسيات وتخدم القطاع السياحي، وهناك حوادث شحوط ونشوب حرائق في بعض منها على فترات، تتطلب توفير طائرة إسعاف، وتخدم شريحة كبيرة من أهالينا الذين يعملون في مجال الصيد وهم من أبناء البحر الأحمر، والذي يصل عددهم إلى 5000 صياد ونوعا من المشاركة المجتمعية أيضًا.

وعن آخر معلومات عن الصيادين الأربعة المفقودين قال صالح، أإن عمليات البحث مازالت مستمرة حتى هذه اللحظة عنهم، معربا عن شكره لمحافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفي الذي زار أسره المفقودين وأكد على دعمه ومساندته معهم ومتابعته لمستجدات الموقف.

هذا، وتواصل الأجهزة المختصة وأصحاب المراكب وأهالي البحر الأحمر جهودهم في البحث عن البحارة المفقودين بمدينة الغردقة، بالإضافة إلى انضمام عدد من اللنشات البحرية السياحية من مدن المحافظة المختلفة في عمليات البحث عن البحارة المفقودين.

وكان أربعة صيادين قد اختفوا في ظروف غامضة على شواطئ مدينة الغردقة، خلال رحلة صيد بالقرب من جزيرة أبو رمادا جنوب مدينة الغردقة.
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