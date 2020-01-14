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"النواب الليبي" يكشف مفاجآت اجتماع موسكو بين حفتر والسراج

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 12:08 ص
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مجلس النواب الليبي
مجلس النواب الليبي
داليا الحسين
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قال عبد الحميد صافي، مستشار رئيس مجلس النواب الليبي، إن المشير خليفة حفتر، القائد الأعلى للقوات الليبية والمستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، لن يفرطا في دماء الشهداء، ويوقعا على البنود الحالية في محادثات موسكو، مؤكدا أنهما لن يتراجعا عن محاربة الإرهاب.

وأضاف "صافي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر"، المذاع على فضائية "cbc"، مساء أمس، أن البرلمان طالب بإجلاء المرتزقة الأتراك عن ليبيا خلال محادثات موسكو.

وتابع: "المجلس يرفض تراجع الجيش الوطني الليبي، من أماكن تواجده في طرابلس، ويرفض تراجع الجيش الوطني الليبي من أماكن تواجده في طرابلس، وأن المشير خليفة حفتر، القائد الأعلى للقوات الليبية لم يلتق رئيس حكومة الوفاق فايز السراج في موسكو.

ونوه بأن المجلس، والجيش الليبي، يرفضان وجود "السراج" على رأس حكومة جديدة، وأنه لا بد وأن يكون رئيس الحكومة الجديدة والنائبين مرشحان من قبل الشعب الليبي والأوساط الليبية، وليس مثل "السراج" الذي فرض على الشعب من الخارج.
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