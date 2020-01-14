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عمرو أديب يكشف كواليس لأول مرة عن مفاوضات موسكو

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 03:18 ص
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عمرو أديب
عمرو أديب
هدى عبدالرازق
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قال الإعلامي عمرو أديب، إن توقيع فايز السراج رئيس حكومة الوفاق على مذكرتي التفاهم مع تركيا تم تحت سيطرة تركيا، معقبا: "الأتراك قالوله إمضي يا ولد، هو بياخد قراره من دماغهم، مش من دماغه هو".

وأبدى "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الاثنين، دهشته من تواجد تركيا وهى تبعد 3 آلاف كيلو عن ليبيا في المفاوضات التي تعقد في موسكو لحل الأزمة الليبية، مشيرا إلى أن هناك دول لها شأن بالملف ولم تحضر.

وأضاف الإعلامي، أن المشير خليفة حفتر تحت ضغوط كبيرة الآن، منوها بأنه كان هناك محاولات لإقناع حفتر أن يتراجع عن حدود 4 إبريل، ولكن حفتر رفض، واصفا الموقف الروسي بـ"المشين"، متسائلا: "ماذا يريد الروس؟".

وأشار إلى أن المشير خليفة حفتر يحتاج إلى كل الدعم من حلفائه لرفع الضغط عنه، كاشفا أن وفد الجيش الوطني الليبي عندما ذهبوا اليوم إلى موسكو وجدوا اجتماع أمني بين روسيا وتركيا، لافتا إلى أن وفد السراج في المفاوضات كان يضم وزيري الداخلية والخارجية الأتراك.

وتابع الإعلامي، أن المشير خليفة حفتر رفض الجلوس مع وفد السراج، مستطردا: "كان في أخبار أنهم جلسوا مع بعض نصف ساعة وشتموا بعض، والاجتماع لم يكتمل.. وده خبر غير مؤكد"، حيث تم فصل الاجتماع إلى جزئين، طرف به حفتر ورئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح، وطرف به السراج ووفده و"معاه الكفيل بتاعه".
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الكلمات المفتاحية

موسكو الوطني الليبي المشير خليفه حفتر

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