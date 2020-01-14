بسبب عدم غسل ملابسه.. شاب يضرب والدته بالفأس (فيديو)

كشف عبد الحفيظ عبد الوهاب، عمدة قرية النعمانة بالشرقية، تفاصيل قيام شابًا يضرب والدته بالفأس في الشرقية، بسبب عدم غسلها ملابسه.



وقال "عبد الوهاب"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري، ببرنامج "مساءdmc"، مساء الاثنين، أن الشاب الذي ضرب والدته يدعي "إسلام" ويعاني من خلافات بسيطة مع والدته، الأمر الذي ترتب عليه بضربها بالفأس، فقامت الشرطة بالقبض عليه، مشيرًا إلى أن "إسلام" يعاني من عدم أتزان نفسي نتيجة تفكك الأسرة.



وتابع عمدة قرية النعمانة بالشرقية، أن خلافات إسلام مع والدته تدور حول طلبات المنزل، لافتَا إلى أن الأم كانت تعاني من شلل الرعاش، ودخلت في غيبوبة بعد ضربها بالفأس.

