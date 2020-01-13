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إطلاق النسخة الخامسة من مؤتمر ريزينا 2020 بالهند

الإثنين 13/يناير/2020 - 11:44 م
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بوابة الفجر
وكالات
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أعلنت مؤسسة "أوبزرفر" للأبحاث ووزارة الشؤون الخارجية الهندية عن إطلاق مؤتمر "ريزينا 2020: مؤتمر الهند الرائد حول الجغرافيا السياسية والاقتصاد الجغرافي".

وتعقد النسخة الخامسة من المؤتمر في نيودلهي في الفترة من 14 إلى 16 يناير 2020.

يقام المؤتمر في فندق تاج بالاس في نيودلهي، على مدار ثلاثة أيام، بمشاركة عدد من الشخصيات البارزة.

وخلال المؤتمر يلقي، نيلز أنين، وزير الدولة للشؤون الخارجية الألماني: محاضرة بعنوان: "الهند والمحيط الهادئ وألمانيا.. شراكة متعددة الأطراف:

كما يلقي جوليان فنتورا فاليرو: نائب وزير الخارجية المكسيكي، محاضرة بعنوان "دروس من الماضي لعصر جديد: قيمة العمل الجماعي. مشهد من أمريكا اللاتينية."

ويشارك في المؤتمر هيلين كلارك رئيسة وزراء نيوزيلندا السابقة، وتشرينج توبجاي رئيس وزراء بوتان السابق.

ويشهد اليوم الثاني للمؤتمر مشاركة أندريس فوج راسموسن رئيس وزراء الدنمارك السابق الذي يلقي محاضرة بعنوان "مؤسس تحالف الديمقراطيات".

ويشارك في اليوم الثاني للمؤتمر سيرجي لافروف وزير الخارجية الروسي وإدغار رينكوفي، وزير خارجية لاتفيا وتوماس بيتيسيك وزير الخارجية جمهورية التشيك.

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مؤتمر ريزينا الهند النسخه الخامسة اطلاق 2020

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