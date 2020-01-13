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الحمام يواجه النجوم استعدادا للمنصورة

الإثنين 13/يناير/2020 - 11:47 م
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بوابة الفجر
أحمد تيتو
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يواجه فريق الحمام نظيره فريق نجوم المستقبل، اليوم الثلاثاء، بملعب برج العرب الفرعي في إطار استعدادات الفريقان لمباريات الدور الثاني ، من القسم الثاني.

ويسعي مجدي طلبة المدير الفني للحمام في الإطمئنان علي الحالية الفنية والبدنية للاعبيه، بجانب أحمد ساري المدير الفني للنجوم.

يذكر أن مباراة النجوم هي ثاني مباريات الحمام الودية في فترة التوقف حيث تعادل الأسبوع الماضي مع برج العرب أحد فرق القسم الثالث 2/2 أحرزهم محمد شعبان، وأحمد الفار.

وكان فريق الحمام المطروحي قد أنهي مباريات الدور الأول بالمجموعة الثالثة لدوري القسم الثاني في المركز السابع برصيد 15نقطة جمعهم من الفوز في 4مباريات، و3 تعادلات، وتلقى 4 هزائم.

بدأ فريق الحمام مشواره مع المدير الفني السابق أحمد فكري الصغيربلقاء فريق المنصورة وانتهي بالتعادل السلبي، ثم الخساره من غزل المحلة بهدف نظيف، أعقبها الفوز علي دكرنس في الجولة الثالثة بهدف ليايا كونية،وفي الجولة الرابعة نال الفريق هزيمة كبيرة من فاركو 2/4، ثم خسر من دمنهور في الجولة الخامسة علي ملعب الحمام 1/3 لينتهي دور المدير الفني أحمد فكري مع الفريق.

وتعاقد النادي مع سمير سعد كمدرب عام وتولي قيادة الفريق في منصب المدير الفني في مباراة الرجاء في الجولة السادسة وخسرها الفريق 3/4 بعد إن كان متقدما علي فريف الرجاء حتي الدقيقة الثانية من الوقت بدل من الضائع، وبعدها تعاقد مجلس إدارة نادي الحمام برئاسة عدلي رسلان مع مجدي طلبة المدير الفني الحالي، ومحمود عز مدرب مساعد له .

وحقق طلبة الفوز في المباراة الأولي التي قادها فنيا، علي فريق أبو قير للإسمدة بهدف نظيف بعشرة لاعبين ، وتعادل في المباراة التالية في الجولة التاسعة مع بلدية المحلة بملعب المحلة 2/2 ، وفاز في المباراة التالية في الجولة العاشرة بهدفين إعتباريين بسبب إلغاء حكم المباراة أحمد صالح المباراة لعدم إكتمال العدد القانوني للاعبي فريق بيلا.

وفي الجولة العاشرة حقق نادي الحمام فوزا كبيرا علي الأوليمبي في عقر دارة بهدفين أحرزهم كاستيلو ، ومحمود أبو جودة. وتعادل الفريق في أخر مبارياتة أمام مالية كفر الزيات 1/1.

وخلال مشوارة نجح الفريق المطروحي إحراز 15 هدف، وإستقبلت شباكة 16 هدف ، حيث سجل يايا كونية المحترف 4 أهداف بواقع هدف في دكرنس ، وهدف في أبو قير، وهدفين في شباك بلدية المحلة، وسجل مهاجمة محمود أبو جودة المنتقل للفريق من المقاصة هدفين بواقع هدف في شباك الرجاء، وهدف في شباك الأوليمبي، وأحرز كل من محمود أبو جودة، ووليد إبراهيم، وأحمد الدماطي، ومحمود الزناتي ، والدسوقي مسعد، وشهاب محمد ولكل منهم هدف.

ويقود الفريق جهاز فني مكون من: جمال حليو مشرف عام علي الكرة، وسيد زهران مدير الكرة، ومجدي طلبة مدير فني، وسمير سعد مدرب عام، ومحمود عز مدرب عام، وخميس رزق مدرب، وعاطف عيد مدرب حراس مرمي، و أحمد علي طبيب.
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