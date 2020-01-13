تعرف على مباريات كوكاكولا في الدور الثاني بالممتاز "ب"



شهد الدور الأول، من دوري القسم الثاني، تحقيق فريق كوكاكالا الفوز في 4 مباريات، وتعادل في 4 مباريات، وتلقى الهزيمة في 3 مباريات، حقق خلالهم 12 هدف منهم 4 أهداف على ملعبه مقابل 8 أهداف خارج ملعبه ، وسكنت شباكه 15 أهداف منهم6 أهداف على ملعبه مقابل 9 أهداف خارج ملعبه.



وسجل أهداف كوكاكولا، في الدور الأول، كلا من:أكرم عبدربه، 5 أهداف، وثلاث أهداف لكل من أحمد سعيد "بندق" وكريم صلاح "حلاوة"، ومحمد ناجي جدو هدف.



ومن المقرر ان يلعب فريق كوكاكولا، خلال مشواره بالدور الثاني للمجموعة الثانية، بدوري القسم الثاني، مع كلاً من :



- في الأسبوع الثاني عشر يوم الإثنين 1/20

يلتقي كوكاكولا خارج ملعبه مع النصر على استاد النصر الرياضي.



- وفي الأسبوع الثالث عشر يوم الإثنين 1/27

يلتقي على ملعبه مع فريق منتخب السويس على استاد السكة الحديد ٠



- وفي الأسبوع الرابع عشر يوم الإثنين2/10

يلتقي خارج ملعبه مع فريق النجوم على استاد النجوم 6 أكتوبر ٠



- وفي الأسبوع الخامس عشر يوم الإثنين 2/17

يلتقي على ملعبه مع فريق المريخ على استاد السكة الحديد ٠



- وفي الأسبوع السادس عشر يوم الإثنين 2/24

يلتقي خارج ملعبه مع فريق جمهورية شبين على استاد جمهورية شبين ٠



- وفي الأسبوع السابع عشر يوم الإثنين 3/9

يلتقي على ملعبه مع فريق الداخلية على استاد السكة الحديد ٠



- وفي الأسبوع الثامن عشر يوم الإثنين 3/16

يلتقي خارج ملعبه مع فريق سيراميكا كليوباترا على استاد السويس الجديد ٠



- وفي الأسبوع التاسع عشر يوم الإثنين 3/30

يلتقي على ملعبة مع فريق بتروجيت على استاد السكة الحديد٠



- وفي الأسبوع العشرين يوم الإثنين4/6

يلتقي خارج ملعبه مع فريق الزرقا على ملعب الزرقا٠



- وفي الأسبوع الحادى والعشرون يوم الإثنين 4/13 يلتقي على ملعب فريق القناة على استاد السكة الحديد.



- وفي الجولة الأخيرة الثانية والعشرين يوم 4/20 يلتقي خارج ملعبه مع فريق الترسانة على استاد الترسانة ٠



ويحتل فريق كوكاكولا المركز الخامس برصيد 16 نقطة من 11 مباراةخلال مشواره بالدور الأول



ويقود الجهاز الفني للفريق كلا من: ممدوح عبدالحي المدير الفني، هيثم ابراهيم عطيه مدرب عام، سيد عبدالقادر مخطط احمال، محمد مصطفى مدرب حراس، أيمن احمد عبدالقادر مدير اداري، حسن وهبي عبدالرحمن إداري، احمد حمدي السيد اخصائي، بهاء ابراهيم ابراهيم مدلك .



ترتيب المجموعة الثانية



1- سيراميكا 27 نقطة



2- الداخلية 19 نقطة



3- القناة 19 نقطة



4- منتخب السويس 17 نقطة



5- كوكاكولا 16 نقطة



6- بتروجت 15 نقطة



7- النجوم 14 نقطة



8- جمهورية شبين 14 نقطة



9- النصر 14 نقطة



10- الترسانة 9 نقاط



11- المريخ 6 نقاط



12- الزرقا 4 نقاط