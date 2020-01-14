أسعار الدولار اليوم الثلاثاء 14-1-2020.. والعملة الأمريكية تواصل التراجع

أسعار الدولار اليوم:





تشهد أسعار الدولار حالة من الحراك خلال الأسبوع الجاى حيث بدأت التعاملات بخسارة 4 قروش أمام الجنيه أمس الأحد، لتستقر فى مستهل التعاملات اليوم الإثنين، وتتابع بوابة الفجر سعر العملة الأمريكية لحظة بلحظة.









خسائر الدولار في الفترة الأخيرة يسجل سعر صرف الدولار اليوم 15.86 للشراء و 15.96 للبيع، لتفقد أسعار الدولار حوالى 14 قرشا منذ يوم الاربعاء الماضى حتى اليوم.

وأرجع البنك المركزي ذلك التراجع إلي الزياده الملحوظة فى موارد البنوك من النقد الاجنبى و خاصه من استثمارات صناديق النقد الاجنبى فى الأسواق الماليه المصريه.

وبلغ إجمالى تدفقات النقد الاجنبى للبنوك سجل حوالى 1.7 مليار دولار منذ يوم الاربعاء الماضى حتى اليوم.









أسعار الدولار في 2020:





توقعت وكالة بلومبرج الأمريكية، وجود مصر على رأس قائمة أكثر الدول الأفريقية المفضلة للاستثمار لدي الأجانب، وهو ما سيساعد على تحقيق الدولار مزيد من التراجعات أمام الجنيه في 2020.









وأوضحت "بلومبرج" في تقريرا لها عن أداء الاقتصاد المصري استعرضته وزارة المالية ، أن تفضيل المستثمرون الأجانب الاستثمار في مصر من خلال إقبالهم على الاستثمار في محفظة الأوراق المالية دليل على ثقتهم في الاقتصاد المصري، ونجاح برنامج الأصلاح الاقتصادي.









وبلغ إجمالي استثمارات الأجانب في أدوات الدين نهاية يوليو 2019 نحو 16.5 مليار دولار.









وكشفت " بلومبرج"، أن الجنيه المصري من أفضل العملات اداء علي مستوي العالم وارتفع مقابل الدولار بنسبة 12% خلال عام 2019 مسجلا اقوي اداء له في 25 عام.





سجلت أسعار الدولار انخفاضات جديدة الأسبوع المصري بكسرها مستويات 16 جنيه ليصل إلى 15.98 جنيه وهو أدني مستوي منذ بداية برنامج الأصلاح الاقتصادي.





وتوقعت "بلومبرج" أن يشهد الجنيه تراجعات مقابل الدولار بنسبة 4.5% خلال عام 2020؛ ليسجل 15.35 جنيه.









أسعار الدولار في البنوك





البنك سعر شراء الدولار سعر بيع الدولار سعر الدولار في البنك المركزي 15.8484 15.9759 سعر الدولار في البنك الأهلي 15.88 15.98 سعر الدولار في بنك مصر 15.88 15.98 سعر الدولار في بنك القاهرة 15.88 15.98 سعر الدولار في بنك قناة السويس 15.98 16.08 سعر الدولار في العربي الأفريقي 15.86 15.96 سعر الدولار في بنك بلوم 15.88 15.98 سعر الدولار في أبوظبي الإسلامي 15.92 16.02 سعر الدولار في بنك SAIB 15.87 15.97 سعر الدولار في بنك مصر إيران 15.88 15.98 سعر الدولار في بنك HSBC 15.86 15.96 سعر الدولار في المصرف العربي 15.86 15.96 سعر الدولار في الكويت الوطني 15.9 16 سعر الدولار في بنك عودة 15.87 15.97 سعر الدولار في بنك المشرق 15.86 15.96 سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان 15.88 15.98 سعر الدولار في البنك الاهلي الكويتي 15.87 15.97 سعر الدولار في المصرف المتحد 15.86 15.96 سعر الدولار في البنك المصري الخليجي 15.87 15.97 سعر الدولار في بنك الإسكندرية 15.94 16.04 سعر الدولار في البنك التجاري الدولي 15.86 15.96 سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول 15.87 15.97







سعر الدولار عالميًا:





تراجع سعر الدولار مقابل اليورو بنحو 0.2 بالمائة عند مستوى 1.1140 دولار

ارتفع سعر الدولار أمام الجنيه الإسترليني بنحو 0.5 بالمائة ليسجل 1.2996 دولار.

صعد سعر الدولار أمام الين الياباني بنحو 0.4 بالمائة ليسجل 109.92 ين.

هبط سعر الدولار مقابل الفرنك السويسري بنحو 0.2 بالمائة ليسجل 0.9705 فرنك.

استقر المؤشر الرئيسي للدولار عند مستوى 97.349 .







