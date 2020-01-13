السفير المعلمي: المملكة حريصة على استقرار الأراضي العراقية





أكد السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، المندوب الدائم لوفد المملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة، مساء اليوم الإثنين، على متابعة المملكة لمجريات الأوضاع بالعراق، ووقوفها الدائم مع الأشقاء العراقيين بما يحقق الاستقرار والرخاء لهم، ودعم المملكة لسيادة الأراضي العراقية وإدانتها للانتهاكات الإيرانية لها.





وجاء ذلك خلال استقبال السفير عبدالله المعلمي، اليوم بمكتبه في مقر وفد المملكة بنيويورك، لمندوب الدائم لجمهورية العراق الشقيقة السفير محمد حسين بحر العلوم.





ودار خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، ومستجدات الأوضاع السياسية في جمهورية العراق الشقيقة، خصوصًا في ظل التطورات الأخيرة في المنطقة.





وشدد المندوب الدائم لوفد المملكة لدى الأمم المتحدة، على أواصر الأخوة التي تجمع بين المملكة والعراق، موضحاً أن المملكة قد بذلت وستبذل كل جهد ممكن لتجنيب العراق أي تصعيد، وتعمل على إبعاده عن منزلقات الاقتتال والحرب، ليحيا شعبه الشقيق في أمن وأمان، وليسود السلام المنطقة أجمع.





وأطلع السفير بحر العلوم السفير المعلمي، في اللقاء على مضمون الرسالة التي بعثها وفد العراق للأمين العام للأمم المتحدة بشأن الهجمات الصاروخية التي تعرضت لها القاعدتان العسكريتان العراقيتان وتم تعميمها على الوفود الأعضاء.





وتضمنت الرسالة إدانة العراق لانتهاك سيادة أرضه من قبل إيران، وعن رفض العراق التام لأن تكون الأرض العراقية مسرحًا لتصفية الحسابات بين جميع الأطراف، وحرص العراق على استتاب أمن منطقة الخليج بشكل خاص ومنطقة الشرق الأوسط والعالم بصفة عامة.





كما عبر عن تقدير العراق وتثمينها للجهود التي تبذلها المملكة من أجل العراق، مؤكداً على أن العلاقات الأخوية هي التي تجمع بين البلدين الشقيقين، لافتاً إلى حرص العراق على تنمية تلك العلاقات وتعزيزها بما يحقق الرخاء والاستقرار للشعبين الشقيقين ولكافة شعوب المنطقة.





وحضر اللقاء نائب المندوب الدائم في وفد المملكة لدى الأمم المتحدة الدكتور خالد بن محمد منزلاوي، والمستشار في وفد جمهورية العراق ياسر واهب، ورئيس قسم الإعلام والمراسم بوفد المملكة السكرتير أول محمد بن عبدالرحمن القاضي.



