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عمرو أديب: الإدارة المصرية لن تنام هذه الليلة

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 01:15 ص
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عمرو أديب
عمرو أديب
هدى عبدالرازق
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قال الإعلامي عمرو أديب، إن صانع القرار في مصر بوضع دقيق، معلقا: "الإدارة المصرية لن تنام هذه الليلة"، حيث يتابعون مفاوضات سد النهضة في واشنطن، والوضع في موسكو.

وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الاثنين، إلى أن هناك اتصالات تجرى مع الألمان، واتصالات أخرى مع الفرنسيين، والأمريكان، مضيفا: "إنت قاعد هنا في مصر وملاهي حواليك.. يعني الحلزونة، والروس، والأمريكان، والأثيوبيين.

ونوه الإعلامي عمرو أديب، بأنه رغم دقة الأوضاع فأن القرار الذي يتخذ يجب أن يكون سليما، ونتحمل نتائجه، مؤكدا أن الساعات القادمة ستشهد تطورات وأحداث كثيرة.

وأضاف: "وحد يجي يسأل هما المصريين عملوا إيه.. لا عملوا كتير، هو من 6 شهور لحد اليوم مستوى الجيش الليبي اطور إزاي.. ثم أصمت".
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