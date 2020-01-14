"الكهرباء" تكشف سبب وقف تحصيل رسوم النظافة على فواتيرها

عقب الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، على قرار وقف تحصيل رسوم النظافة على فواتير من يوليو المقبل، قائلًا: "هذا القرار ناتج من وجود شكاوى كبيرة من المواطنين بسبب هذا الأمر".



وتابع "حمزة"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري، ببرنامج "مساء dmc"، المذاع على فضائية "dmc"، مساء الاثنين، أن الكثير من النواب تقدموا بطلبات إحاطة لوزير الكهرباء المهندس محمد شاكر بسبب هذا الأمر خلال الفترة السابقة، وسيتم تنفيذ هذا القرار في شهر يوليو، بسبب أن العام المالي الجديد يبدأ في هذا التوقيت.



ولفت إلى أن وزارة الكهرباء كانت تقوم بتحصيل رسوم النظافة لحساب المحليات، مشيرًا إلى أن هناك خطط كبيرة وطموحة للمحليات للتعامل مع القمامة بشكل جديد المرحلة المقبلة، ومن المؤكد أن المحليات تمتلك طرق جديدة لتحصيل النظافة الفترة المقبلة.

