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دبلوماسي سابق: وقف إطلاق النار في ليبيا ليس سياسيا

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 02:21 ص
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السفير حسين هريدي
السفير حسين هريدي
داليا الحسين
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قال السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية الأسبق إن مباحثات موسكو بشأن الاتفاق حول وقف إطلاق النار الدائم في ليبيا في غاية الأهمية، ليس فقط لمستقبل ليبيا كدولة ولكن لأمن دول الجوار، وأمن شرق المتوسط.

وأضاف "هريدي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر"، المذاع على فضائية "cbc"، مساء الاثنين، أن وقف إطلاق النار في ليبيا بين ميليشيات فايز السراج والجيش الليبي ليس اتفاقا سياسيا. 

وأشار مساعد وزير الخارجية الأسبق، إلى أن مؤتمر برلين سيكون داعم للحل لسياسي للأزمة الليبية.
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الكلمات المفتاحية

ليبيا توك شو اخبار اتفاق

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