موقف مهاجم الأهلي من سموحة بعد رحيل حسام حسن

أثار رحيل حسام حسن المدير الفني السابق لفريق سموحة الجدل حول مصير صلاح محسن مهاجم فريق النادي الأهلي قبل غلق باب فترة الانتقالات الشتوية الجارية في يناير الحالي.









وتقدم حسام حسن باستقالته من تدريب فريق سموحة بسبب سوء النتائج في الفترة الماضية بمسابقة الدوري الممتاز، وتولى حمادة صدقي مدرب الهلال السوداني السابق المسؤلية الفنية للفريق السكندري عقب رحيل حسام حسن.









وتوصل حسام حسن المدير الفني السابق لفريق سموحة مع صلاح محسن مهاجم النادي الأهلي من أجل التعاقد معه في فترة الانتقالات الشتوية الجارية في يناير على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجارية.









وعلم "الفجر الرياضي" أن المهندس فرج عامر رئيس نادي سموحة حرص على الاتصال بصلاح محسن لاعب فريق الأهلي في الساعات الماضية ليبلغه باستمرار رغبة نادي سموحة في التعاقد معه على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم لمدة 6 أشهر كما كان الاتفاق معه قبل رحيل حسام حسن المدير الفني السابق لفريق سموحة.







