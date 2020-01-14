أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 14-1-2020.. توقعات باستمرار تراجع المعدن الأصفر





أسعار الذهب اليوم





استقرت أسعار الذهب في مستهل التعاملات اليوم الثلاثاء، مع توقعات باستمرار تراجع المعدن الأصفر مع استمرار حالة التذبذب، وتتابع بوابة "الفجر" اسعار الذهب لحظة بلحظة، لتصبح أسعار الذهب للأعيرة المختلفة على النحو التالي:









أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء:





سعر جرام الذهب عيار 18 سجل 595.18 جنيها.





سعر جرام الذهب عيار 21 ما قيمته 694.38 جنيها.





سعرجرام الذهب عيار 24 ما قيمته 793.56 جنيها.





سعر الجنيه الذهب اليوم 5,555 جنيها.









اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة





تراجعت أسعار الذهب ليسجل سعر الذهب عيار 18 ليسجل 595.18 جنيه للجرام، وعيار 21 سعر 694.38 جنيهًا للجرام، والذهب عيار 24 سعر 793.56 جنيه للجرام، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 5,555 جنيه.









أسعار الذهب الأن





متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري عيار 24 782 إلى 784 عيار 22 717 إلى 719 عيار 21 684 إلى 686 عيار 18 586 إلى 588 عيار 14 456 إلى 457 عيار 12 391 إلى 392 الاونصة 24.311 إلى 24.382 الجنيه الذهب 5,472 إلى 5,488 الكيلو 781.714 إلى 784.000

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري الوحدة جنيه مصرى دولار أمريكى اسعار الذهب عيار 24 793.56جنيه 49.84 $ سعر الذهب عيار 22 727.44جنيه 45.69 $ اسعار الذهب عيار 21 694.38جنيه 43.61 $ اسعار الذهب عيار 18 595.18جنيه 37.38 $ سعر الذهب عيار 14 462.91جنيه 29.07 $ سعر الذهب عيار 12 396.78جنيه 24.92 $ سعر الذهب عيار 9 297.59جنيه 18.69 $ اسعار أوقية الذهب 24,680 جنيه 1,550 $ اسعار جنيه الذهب 5,555 جنيه 348.91 $ اسعار كيلو الذهب 793,561 جنيه 49,842 $ متوسط سعر الذهب فى الأيام السابقة فى مصر بعملة جنيه مصرى اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12 13 يناير 793.56 694.38 595.18 462.91 396.78 12 يناير 804.03 703.54 603.03 469.02 402.02 11 يناير 804.03 703.56 603.03 469.02 402.02 10 يناير 803.04 702.67 602.29 468.44 401.52 9 يناير 797.82 698.11 598.11 465.40 398.91 8 يناير 805.38 704.72 604.04 469.81 402.69 7 يناير 812.78 711.20 609.59 474.12 406.39 6 يناير 807.92 706.95 605.95 471.29 403.29 5 يناير 800.95 700.85 600.72 467.22 400.48 4 يناير 800.95 700.85 600.72 467.22 400.48 3 يناير 799.14 699.26 599.36 466.17 399.57 2 يناير 788.28 689.76 591.22 459.83 394.14 1 يناير 783.11 685.24 587.24 456.81 391.55 31 ديسمبر 783.68 685.74 587.77 457.15 391.84 30 ديسمبر 781.66 683.97 586.97 455.97 390.83 29 ديسمبر 779.75 682.30 584.82 454.86 389.88 28 ديسمبر 779.75 682.30 584.82 454.86 389.88 27 ديسمبر 779.10 682.73 584.34 454.48 389.55 26 ديسمبر 779.82 682.36 584.87 454.89 389.91 25 ديسمبر 774.61 677.80 580.97 451.86 387.31 24 ديسمبر 774.46 677.67 580.86 451.77 387.23 23 ديسمبر 766.87 671.02 575.16 447.34 383.43 22 ديسمبر 762.95 667.60 572.60 445.06 381.48 21 ديسمبر 762.95 667.60 572.22 445.06 381.48 20 ديسمبر 762.60 667.29 571.96 444.85 381.48 19 ديسمبر 763.60 668.16 572.71 445.43 381.80 18 ديسمبر 762.23 666.96 571.68 444.63 381.11 17 ديسمبر 761.04 665.92 570.79 443.94 380.52







أسعار الذهب عالميًا:





هبط سعر العقود الآجلة للذهب تسليم شهر فبراير بنحو 0.6 بالمائة ليسجل 1550.60 دولار للأوقية وهو أدنى مستوى منذ 2 يناير.

وتراجع سعر التسليم الفوري للذهب بنحو 0.8 بالمائة ليسجل 1549.26 دولار للأوقية.



