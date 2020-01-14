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أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 14-1-2020.. توقعات باستمرار تراجع المعدن الأصفر

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 12:00 ص
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أسعار الذهب
أسعار الذهب
الفجر الاقتصادي
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أسعار الذهب اليوم

استقرت أسعار الذهب في مستهل التعاملات اليوم الثلاثاء، مع توقعات باستمرار تراجع المعدن الأصفر مع استمرار حالة التذبذب، وتتابع بوابة "الفجر" اسعار الذهب لحظة بلحظة، لتصبح أسعار الذهب للأعيرة المختلفة على النحو التالي:


أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء:

سعر جرام الذهب عيار 18 سجل  595.18 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 21 ما قيمته 694.38 جنيها.

سعرجرام الذهب عيار 24 ما قيمته 793.56 جنيها.

سعر الجنيه الذهب اليوم 5,555 جنيها.


اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة

تراجعت أسعار الذهب ليسجل سعر الذهب عيار 18 ليسجل  595.18 جنيه للجرام، وعيار 21 سعر694.38 جنيهًا للجرام، والذهب عيار 24 سعر793.56 جنيه للجرام، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 5,555 جنيه.


أسعار الذهب الأن

متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية

الوحدة

سعر الذهب بالجنيه المصري

عيار 24

782 إلى 784

عيار 22 

717 إلى 719

عيار 21

684 إلى 686

عيار 18

586 إلى 588

عيار 14

456 إلى 457

عيار 12

391 إلى 392

الاونصة

24.311 إلى 24.382

الجنيه الذهب

5,472 إلى 5,488

الكيلو

781.714 إلى 784.000


 

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري

الوحدة

جنيه مصرى

دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24

 793.56جنيه      

 49.84 $

سعر الذهب عيار 22

 727.44جنيه

 45.69 $

اسعار الذهب عيار 21

694.38جنيه       

43.61 $

اسعار الذهب عيار 18

 595.18جنيه

37.38 $

سعر الذهب عيار 14

462.91جنيه

29.07 $

سعر الذهب عيار 12

396.78جنيه

24.92 $

سعر الذهب عيار 9

297.59جنيه

18.69 $

اسعار أوقية الذهب

24,680 جنيه

1,550 $

اسعار جنيه الذهب

5,555 جنيه

348.91 $

اسعار كيلو الذهب

793,561 جنيه

49,842 $

 

متوسط سعر الذهب فى الأيام السابقة فى مصر بعملة جنيه مصرى     

اليوم

عيار 24 

عيار 21 

عيار 18

عيار 14

عيار 12

 

13 يناير

793.56

694.38

595.18

462.91

396.78

12 يناير

804.03

703.54

603.03

469.02

402.02

11 يناير

804.03

703.56

603.03

469.02

402.02

10 يناير

803.04

702.67

602.29

468.44

401.52

9 يناير

797.82

698.11

598.11

465.40

398.91

8 يناير

805.38

704.72

604.04

469.81

402.69

7 يناير

812.78

711.20

609.59

474.12

406.39

6 يناير

807.92

706.95

605.95

471.29

403.29

5 يناير

800.95

700.85

600.72

467.22

400.48

4 يناير

800.95

700.85

600.72

467.22

400.48

3 يناير

799.14

699.26

599.36

466.17

399.57

2 يناير

788.28

689.76

591.22

459.83

394.14

1 يناير

783.11

685.24

587.24

456.81

391.55

31 ديسمبر

783.68

685.74

587.77

457.15

391.84

30 ديسمبر

781.66

683.97

586.97

455.97

390.83

29 ديسمبر

779.75

682.30

584.82

454.86

389.88

28 ديسمبر

779.75

682.30

584.82

454.86

389.88

27 ديسمبر

779.10

682.73

584.34

454.48

389.55

26 ديسمبر

779.82

682.36

584.87

454.89

389.91

25 ديسمبر

774.61

677.80

580.97

451.86

387.31

24 ديسمبر

774.46

677.67

580.86

451.77

387.23

23 ديسمبر

766.87

671.02

575.16

447.34

383.43

22 ديسمبر

762.95

667.60

572.60

445.06

381.48

21 ديسمبر

762.95

667.60

572.22

445.06

381.48

20 ديسمبر

762.60

667.29

571.96

444.85

381.48

19 ديسمبر

763.60

668.16

572.71

445.43

381.80

18 ديسمبر

762.23

666.96

571.68

444.63

381.11

17 ديسمبر

761.04

665.92

570.79

443.94

380.52


أسعار الذهب عالميًا:

هبط سعر العقود الآجلة للذهب تسليم شهر فبراير بنحو 0.6 بالمائة ليسجل 1550.60 دولار للأوقية وهو أدنى مستوى منذ 2 يناير.

وتراجع سعر التسليم الفوري للذهب بنحو 0.8 بالمائة ليسجل 1549.26 دولار للأوقية.

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