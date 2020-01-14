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داعية: الجندي المصري من أسلم الناس.. وليس عدوانيًا

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 03:12 ص
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الحبيب علي الجفري
الحبيب علي الجفري
أمنية فوزي
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أكد الداعية الإسلامي الحبيب علي الجفري، أن الجندي المصري ليس عدوانيًا بذاته، ومن أسلم الناس، لافتًا إلى أن الجنود المصريين يتنافسون على الشهادة ليكونوا في طليعة الدفاع عن الوطن.

وأضاف "الجفري"، خلال حواره مع الإعلامي محمد الباز، ببرنامجه "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور" مساء الاثنين، أن الشهيد هو من اجتمع فيه الصدق والصواب، مؤكدًا أن من يذهب ليفجر نفسه منتحر وليس شهيدًا، وآثم ويعذب.

وتابع الداعية الإسلامي: "جائني طالب في كلية عسكرية مصرية وقال لي ادع لي يا شيخ بالشهادة في سيناء"، مستكملًا: "أقول لكل أم شهيد "نشعر بآلامك وشدتك لمن فقدتيه من أعز وأغلى ما تملكين"".
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