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عاجل.. دوي انفجار قرب جسر الجمهورية وسط بغداد

الإثنين 13/يناير/2020 - 11:18 م
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بوابة الفجر
وكالات
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أفادت مصادر أمنية عراقية، مساء اليوم الاثنين، بأن عبوة صوتية انفجرت قرب جسر الجمهورية وسط بغداد.
 وأوضحت المصادر، بأن "عبوة صوتية نوع (بمبة) انفجرت مساء اليوم ضمن مقتربات جسر الجمهورية وسط بغداد". 
وأضاف المصدر ان "ذلك لم يسفر عن وقوع اية اضرار او خسائر تذكر".

ويذكر أن أفاد مصدر أمني في شرطة بغداد، سقوط 3 صواريخ على المنطقة الخضراء وسط بغداد، قرب

 السفارة الأمريكية، مساء الأربعاء، حسبما ذكرت "رويترز".

وأفاد مصدر أمني لـ"السومرية نيوز" العراقية، بأنه تم سماع دوي انفجار من جانب المنطقة الخضراء 

وسط بغداد.

وكشف المصدر، أن أحد الصواريخ المطلقة سقط في شارع قريب من السفارة الأمريكية، فيما أطلقت السفارة

 صافرات الإنذار.

وتضم المنطقة الخضراء وسط بغداد مقار حكومية وسفارات بينها السفارة الأميركية والبريطانية تتعرض 

بين فترة وأخرى إلى قصف بالصواريخ وقذائف الهاون تؤدي في بعض الأحيان إلى سقوط قتلى وجرحى

 وإلحاق أضرار مادية.


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الكلمات المفتاحية

جسر الجمهورية بغداد انفجار العراق آفا

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