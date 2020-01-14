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عمرو أديب: "حكاية مصطفى قاسم هيحصل عليها دوشة كتير"

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 06:15 ص
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عمرو أديب
عمرو أديب
هدى عبدالرازق
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عقب الإعلامي عمرو أديب، على وفاة أحد المتهمين في قضية رابعة بالسجن، مشيرا إلى أنه يدعى مصطفى قاسم، ويحمل جواز سفر أمريكي، معلقا: "الحكاية دي هيحصل عليها دوشة كتير الفترة القادمة".

وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الاثنين، إلى أن هذا المتهم المتوفى قد ذكرهم الرئيس الأمريكي ترامب بالأسم، منوها بأن الديمقراطيين في أمريكا كانوا قد تحدثوا لترامب عنه، لافتا إلى أن عمره يتخطى 50 عام.

وأضاف الإعلامي عمرو أديب، أن "آية حجازي" التي كانت قد أفرجت مصر عنها من قبل، كتبت تغريدة عن مصطفى قاسم، معلقا: "هيبقى فيه ضجة كبيرة على الموضوع ده لأنه يحمل باسبور أمريكي"، لافتا إلى أن هناك معلومات أن هذا المسجون كان مضربا عن الطعام.
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مصطفى قاسم مسجون عمرو اديب رابعة

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