البورصة الأمريكية ترتفع لأرقام قياسية جديدة

حققت مؤشرات البورصة الأمريكية مستويات قياسية مرتفعة جديدة بنهاية التعاملات اليوم الإثنين، مع اقتراب توقيع الاتفاق التجاري بين واشنطن وبكين يوم الأربعاء المقبل.





وقاد الارتفاعات قطاعا التكنولوجيا و العقارات بصعودهم بنحو 1.3 بالمائة.





وصعد مؤشر "داو جونز" الصناعي بنحو 0.3 بالمائة ليسجل مستوى 28907 نقطة.





وارتفع مؤشر "ستاندرد آند بورز" بنحو 0.7 بالمائة ليسجل 3287 نقطة.





وقفز مؤشر "ناسداك" بنحو 1 بالمائة ليسجل 9273 نقطة.





واستقر مؤشر الدولار الرئيسي عند مستوى 97.356.