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نسرين طافش تتصدر "ترند" جوجل بعد شائعات "ختم النمر"

الإثنين 13/يناير/2020 - 11:21 م
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نسرين طافش
نسرين طافش
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تصدرت نسرين طافش النجمة السورية، مؤشر البحث جوجل بعد انتشار العديد من الشائعات حولها، في الآونة الأخيرة، معر قرب عرض مسلسلها الجديد "ختم النمر".

آخر أعمال نسرين طافش

وانتهت نسرين طافش من تصوير آخر أعمالها مسلسل "ختم النمر"، وتقوم ببطولته، بمشاركة أحمد صلاح حسني.

نسرين طافش تواجه الشائعات

وقالت الفنّانة نسرين طافش: "الشائعات حولي محاولة للتشويش على خبر اقتراب موعد عرض مسلسل "ختم النمر"، لكن صوت النجاح أعلى وأقوى".

مسلسل نسرين طافش الجديد

ويعرض مسلسل نسرين طافش الجديد "ختم النمر"، خلال النصف الثاني من شهر يناير الجاري، وتقوم النجمة السورية بتقديم دور البطلة مريم.

نسرين طافش تمتنع

وامتنعت نسرين طافش عن كشف تفاصيل المسلسل، حرصاً منها على عدم إفساد "المفاجأة" على الجمهور، وقالت إنّ العمل الذي يتم تصويره بين أسوان، القاهرة واليونان يحمل الكثير من "التشويق والمفاجآت".

ختم النمر للنجمة نسرين طافش

ويضم مسلسل "ختم النمر" كوكبة كبيرة من النجوم، على رأسهم: ميرهان حسين، إسلام جمال، حنان سليمان ورشدي الشامي، وعدد حلقاته 45 حلقة.

نسرين طافش تسخر

وسخرت نسرين طافش من شائعة حلولها بديلةً للفنانة نانسي عجرم في لجنة تحكيم برنامج  The Voice Kids، وقالت: "لا صحة للخبر المتداول باستبدال الفنانة نانسي عجرم بي في برنامج ذا فويس .. بس نسيتو تحطو اسمي بخبر وقوع الطائرة الأوكرانية واني سبب غلاء السلع الغذائية وتزايد نسب الطلاق بالصين ومجاعات افريقيا واقنعت هاري وميغان بالاستقالة من المهام الملكية وعم حضر للحرب العالمية الثالثة".

تغريدة نسرين طافش

ونشرت نسرين طافش، تغريدة لها على صفحتها الرسمية عبر "تويتر" قائلةً: "نسيتو تحطو اسمي بخبر وقوع الطائرة الأوكرانية، واني سبب غلاء السلع الغذائية وتزايد نسب الطلاق بالصين ومجاعات افريقيا، واقنعت هاري وميغان بالاستقالة من المهام الملكية وعم حضر للحرب العالمية الثالثة".

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نسرين طافش ونانسي عجرم نسرين طافش مسلسل ختم النمر ختم النمر الطائرة الاوكرانية

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