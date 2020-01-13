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تعرف على مزايا هاتف شركة شاومي الجديد

الإثنين 13/يناير/2020 - 11:17 م
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بوابة الفجر
الفجر السعودي
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كشفت شركة شاومى عن نيتها بإصدار هاتف هو الأول من نوعه في العالم؛ حيث يحتوى الهاتف على ذاكرة وصول عشوائى تصل لـ 16 جيجا بايت رام.

وتستخدم ذاكرة الوصول العشوائي أو RAM في تعيين أداء البرامج، فهى تقوم بتعيين المساحة التى تستطيع البرامج استغلالها للتشغيل، لذلك يحرص مستخدمى البرامج المعقدة والتى تحتوى على مساحة كبيرة توفير أفضل الأنواع منها، ويحرصون أيضاً على زيادتها لأنها المسؤولة عن سرعة تنفيذ العمليات والمعالجة.

وتعد أكثر سعة لذاكرة وصول العشوائى في الهواتف الذكية موجودة حتى الآن تقدر بـ 12 جيجا بايت رام.

وسيصدر هاتف Black Shark 3 من شاومى بذاكرة عشوائية تصل إلى 16 جيجا بايت رام؛ حيث تم إصدار هاتف Black Shark 2 في شهر مارس العام الماضى، وسيحتوى الهاتف الجديد على معالج سناب دراجون 865، وسيكون بتقنية 5G ، كما أن الهاتف سيكون أرخص بكثير من الهواتف الحديثة مثل هواتف سامسونج وأيفون، والمفترض صدروها خلال الأيام القادمة.

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الكلمات المفتاحية

شركة شاومي شاومي

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