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أبو ريدة يطير إلى الكاميرون لتفقد آخر الاستعدادات قبل بطولتي أمم إفريقيا

الإثنين 13/يناير/2020 - 11:12 م
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بوابة الفجر
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توجه هاني أبو ريدة عضو الاتحادين الدولي والإفريقي لكرة القدم إلى الكاميرون اليوم الإثنين لتفقد آخر الاستعدادات الخاصة باستضافة بلاد الأسود لبطولتي أمم إفريقيا للمحليين 2020 وأمم إفريقيا 2021.


وغادر أبو ريدة إلى الكاميرون عقب حضوره نهائي كأس السوبر الإسباني بالسعودية بدعوة من الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية، والذي انتهى بتتويج ريال مدريد باللقب على حساب أتلتيكو مدريد. 


ورافق أبو ريدة في رحلته إلى الكاميرون وفد رفيع المستوى برئاسة أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، حيث يرغب مسؤولو كاف في تفقد آخر استعدادات بلاد الأسود الخاصة بإستضافة البطولتين. 


ومن المفترض أن تحتضن الكاميرون بطولة أمم إفريقيا للمحليين خلال الفترة من 4 إلى 25 أبريل المقبل، لتكون خير استعداد لبلاد الأسود قبل استضافة أمم إفريقيا 2021.

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