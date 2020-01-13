استقبال حافل للبابا تواضروس بمطرانية أخميم

وصل البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية ، مساء اليوم، إلى مطرانية أخميم وسط استقبال حار من مئات الأقباط وذلك فى إطار رحلة البابا تواضروس الرعوية إلى محافظة سوهاج وإيبراشيتها.



وتجمع المئات من شعب إيبارشية إخميم وساقلته بطول الطريق إلى مقر المطرانية للترحيب بقداسة البابا تواضروس وليتمكنوا من رؤيته بعد أن امتلأت كنيسة المطرانية بأبناء الإيبارشية المتشوقين لرؤية البابا وسط تكثيف أمنى مشدد.