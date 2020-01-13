Advertisements
استقبال حافل للبابا تواضروس بمطرانية أخميم
الإثنين 13/يناير/2020 - 11:14 م
Advertisements
Advertisements
وتجمع المئات من شعب إيبارشية إخميم وساقلته بطول الطريق إلى مقر المطرانية للترحيب بقداسة البابا تواضروس وليتمكنوا من رؤيته بعد أن امتلأت كنيسة المطرانية بأبناء الإيبارشية المتشوقين لرؤية البابا وسط تكثيف أمنى مشدد.
وصل البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، مساء اليوم، إلى مطرانية أخميم وسط استقبال حار من مئات الأقباط وذلك فى إطار رحلة البابا تواضروس الرعوية إلى محافظة سوهاج وإيبراشيتها.
Advertisements