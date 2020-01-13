المخرجة اللبنانية رندلي قديح لـ الفجر الفني: شرعوا الحشيشة يحمل رسالة توعوية.. وهذه تفاصيل عودتي للتمثيل قريبًا (حوار)

سأعود إلى التمثيل قريبًا



فيلم شرعوا الحشيشة يحمل رسالة توعية للشباب والأهل



لست نادمة على إخراج مسلسل مجنون فيكي وأنا ضد الانتقادات التي تجرح الفنان.



أدافع عن المرأة دائمًا في أعمالي وسعيدة بتواجدها في كل المجالات حاليًا وبقوة



أتمنى العمل مع عمرو دياب وحماقي وكاظم الساهر



الدراما اللبنانية في تطور كبير



هي مخرجة لبنانية اشتهرت بأفكارها الجديدة المختلفة وهذا الأمر هو الذي ميزها عن غيرها من أبناء جيلها، اشتهرت بدعمها الدائم للمرأة في أعمالها، وكل كليب أو فيلم أو مسلسل تقوم باخراجه يكون حديث الجمهور ويحقق نجاحات غير مسبوقة، حديثنا عن المخرجة اللبنانية رندلى قديح.



وقد التقى الفجر الفني بالمخرجة رندلى قديح والتي فتحت لنا قلبها في حوار مختلف وملئ بالمفاجآت، وإلى نص الحوار:



في البداية.. حدثينا كيف جاء التعاون بينك وبين سمية الخشاب في كليب عربية أنا؟



يعتبر كليب عربية أنا هو ثاني تعاون لي مع الفنانة سمية الخشاب، وهي صديقة عزيزة على قلبي، وتعاونا سويًا من خلال كليب يامسكين.



ماذا عن قصة الكليب؟ وأين تم تصويره؟



أغنية عربية أنا هي أغنية إيقاعية سريعة، وتتحدث عن المرأة وجمالها وحضورها وشموخها وقوتها، ولقد ركزت أكثر على التابلوهات بستايل أجنبي خلال الكليب ولايحمل قصة معينة، وتم التصوير بسوريا، بأماكن خارجية وجديدة وغريبة، وبالتأكيد فالكليب سيبرز جمال سمية وحضورها من خلال أكثر من لوك لها بأكثر من لون وكل واحد منهم يعبر عن طابع معين وفكرة معينة عن المرأة العربية والقوية الناعمة.



كيف كانت كواليس العمل مع سمية الخشاب؟



أنا وسمية الخشاب بيننا اتفاق كبير في كل شئ، ناهيك عن كوننا أصدقاء، فنحن لدينا نفس الأفكار وهناك كيمياء تربطنا، وهذا مايساعد كثيرًا في نجاح العمل والإتفاق على كافة التفاصيل، وتقارب وجهات النظر بيننا.



ما هي الصعوبات التي واجهتكم في التصوير ولاسيما وأن الطقس بارد؟



في البداية الكواليس في التصوير رائعة، ولكن الطقس البارد كان من أكبر الصعوبات التي واجهتنا، ولاسيما وأننا نقوم بالتصوير الخارجي، الأمر الذي أدى إلى إصابتنا بتعب شديد، ولكن الأجواء بيننا كانت مميزة وكان يتملكنا حماس شديد للعمل وأعتبر أننا عائلة واحدة ونقضي أوقاتًا لطيفة وسعيدة.



بعد الانتقادات اللاذعة التي واجهته.. هل أنت نادمة على مشاركتك في مسلسل مجنون فيكي؟



لم أندم أبدًا على مشاركتي في إخراج مجنون فيكي، وذلك لأنني لم أسمع أي انتقاد على شغلي، ولكن كل الانتقادات ربما كانت موجهة لبعض الممثلين وبالمناسبة أنا ضد ذلك، فمن يريد الانتقاد عليه أن ينتقد بشكل بناء، وبالنسبة لعملي في الإخراج فقد أضفت طابعًا جديدًا وأفكار مختلفة للمسلسل، ورولا سعد قدمت شخصية تعشق الموضة، وهذه الشخصية كان من الطبيعي أن تظهر بهذا الاستايل.



بمناسبة الحديث عن الانتقادات.. كيف تتعاملين مع أصحابها في أعمالك بشكل عام؟



كما ذكرت أنا ضد كل من ينتقد الأشخاص بشكل لاذع يجرح مشاعرهم، ومن يريد أن ينتقد عليه أن يكون على وعي وثقافة بالنقد.



ما هو سبب ابتعادك عن التمثيل؟



ابتعدت عن التمثيل؛ بسبب انشغالي بالإخراج وإمتلاكي لشركة إنتاج وأقضي معظم أوقاتي خارج لبنان في أوروبا، وبالرغم من ذلك أعشق التمثيل، وحتى الآن يتم عرض بعض المسلسلات التي شاركت بها مثل حكاية أمل، وفي كل مرة أتلقى عدد كبير من الرسائل من جمهوري، بأن أعود للتمثيل وقريبًا سأعود من خلال فكرة خاصة بي من ناحية الإخراج والتمثيل.



برأيك.. هل تطور مستوى الدراما اللبنانية حاليًا أم تراجع؟



بالعكس فالدراما اللبنانية في تطور كبير ومتواجده بقوة، وأصبح للإنتاج اللبناني أهمية كبيرة ولاسيما في شهر رمضان ويساهمون بإنتاج مشترك بسبب عرض الأعمال على قنوات عربية مختلفة، واللهجة اللبنانية أصبحت سهلة الفهم.



ونفس الكلام ينطبق على السينما اللبنانية حيث تطورت أكثر من قبل وازدادت الأفكار المختلفة وهذا أمر جيد جدًا.



بعد الجدل الذي أثير حوله.. هل يعتبر فيلم شرعوا الحشيشة إسقاط على مايحدث في لبنان؟



فيلم شرعوا الحشيشة من كتابة داليا الحداد، وإنتاج wise production للمنتج ماجد جعجع، ولقد أحدث الفيلم ضجة كبيرة وبلبلة أكبر، ولكن الفيلم يتحدث عن تشريع الحشيشة بلبنان وتحمل الأحداث توعية ضد هذا الموضوع، ونحن ضد الحشيشة واستخدامها إلا عندما يتعلق الأمر بأسباب طبية، ولقد حاولنا توصيل هذه الرسالة من خلال العمل ولكن بطريقة كوميدية، حتى تصل أسرع للمشاهد، فالحشيشة موجودة بالمجتمعات والمدارس.



ولقد نظمت افتتاحية للفيلم في دبي منذ شهر ولكن باسم شباب ضايعة، وقريبًا سيعرض في الرياض، وسوريا ومن المحتمل في مصر أيضًا.



أيهما أصعب.. الإخراج في الكليبات أم الدراما أم السينما؟



كل عمل وله صعوباته، لأنه بالتأكيد يأخذ من وقتي وطاقتي ومجهودي، فالكليب يكون من أول مشهد وحتى النهاية من أفكاري وتخيلاتي أنا وشقيقي علي قديح، حيث أقوم بسماع الأغنية وحينها أتخيل وأرسم الفكرة الخاصة بالكليب.



ولكن الفيلم يأخذ وقت أقل من المسلسل، ولكن المجهود يكون كبير ومختلف لأن التصوير السينمائي يختلف كليًا عن التلفزيون، ولكن هناك صعوبة تكمن في أن يكون المخرج لديه ثقافة ودارس كل شئ عن الإخراج ولديه إحساس لكي يقدم عملًا مميزًا وينجح في توصيل الفكرة للمشاهد ويدير الممثل ويخرج مابداخله من مشاعر وإحساس.



ماهي المعايير التي بناءًا عليها توافقين على إخراج عمل ما؟



بالطبع أن تكون الأغنية بها مضمون وكلمات مميزة وهادفة، ولكن إذا شعرت بأن العمل لم يساعدني في خلق شئ جديد لا أوافق عليه.



من هو الفنان الذي تتمني إخراج عمل له؟



أحب أن أخرج عملًا للفنان كاظم الساهر، لأني أحبه كثيرًا والفنان عمرو دياب والفنان محمد حماقي وغيرهم من النجوم، لأنني أريد أن أقدم لهم شئ جديد وإتجاه آخر مغايرًا لما يقدم لهم.



ماذا عن تحضيراتك المقبلة للجمهور؟



لدي عدة إيفنتات في الرياض وسأطير إلى هناك لكي أبدأ في تصويرها، وأستعد لافتتاحية فيلم شرعوا الحشيشة والذي أصبح اسمه شباب ضايعة في البلاد العربية، كما استعد لعمل جديد مع شركة wise production للمنتج ماجد جعجع، وهناك عمل آخر كوميدي لايت في سوريا، وسأتوجه إلى مصر حيث سيعقد إجتماع مع شركة، وسأعلن عن التفاصيل الكاملة لاحقًا.



من المعروف عنك أنك تدافعين دومًا عن المرأة.. برأيك هل المرأة مظلومة في مجتمعاتنا؟



بالتأكد أنا اشتهر بدفاعي عنها لأني إمرأة وأوصل إحساسي بكل عمل أشارك فيه سواء بالكليبات أو الدراما أو السينما، ولكن في العالم العربي المرأة ليست مظلومة، لأنها تأخذ حقها خطوة بخطوة، لأنها موجودة وبقوة في كل المجالات في الفن والطب والسياسة وغيرها، ولكن سأتحدث عن حقوق المرأة خصوصًا في لبنان، لأن حق المرأة المتزوجة من أجنبي في أخذ الجنسية غير متاح حتى الآن، والعنف الذي يمارس ضد المرأة، وغيرها من المواضيع الذي من واجبنا أن نسلط الضوء عليها في الفن حتى لاتتكرر، لأن الممثل أو المخرج أو الفنان بشكل عام يستطيع أن يوصل الفكرة أسرع لأنه محبوب والجمهور يشاهده.



ما هي رسالتك للشعب اللبناني في العام الجديد؟



في العام الجديد أتمني أن تنتهي كل المشاكل التي تواجه الشعب اللبناني وألا تستمر ونصل إلى حل ويعود لبنان مثل ماكان في السابق وفي أفضل حال، ونصيحتي لهم أن يكونوا أقوياء وإيجابيين ومتفائلين، ورسالتي لكل محبيني انتظروا أعمال جديدة سأعلن عن تفاصيلها قريبًا.



